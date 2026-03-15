Iran mở eo biển Hormuz với tất cả các tàu trừ của Mỹ, Israel

Tư lệnh hải quân của IRGC Alireza Tangsiri. Ảnh: WANA

Báo The New York Times dẫn lời ông Araghchi nói trong một cuộc phỏng vấn với MS Now: “Những tàu khác được tự do đi qua. Tất nhiên, nhiều tàu trong số đó không muốn đi qua vì lo ngại về an ninh. Điều này không liên quan gì đến chúng tôi.”

Iran đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công vào các tàu trong và xung quanh tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng này, bao gồm cả một tàu của Thái Lan. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó đã tuyên bố rằng bất kỳ tàu nào muốn đi qua eo biển Hormuz đều phải được sự cho phép của Iran.

Ông Aragchi cũng cho biết, lãnh tụ tối cao mới của nước này không có vấn đề gì sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 13/3 nói ông Mojtaba Khamenei đã bị “thương và ngoại hình có thể bị biến dạng” và ba quan chức Iran khác cũng cho biết ông Khamenei bị thương, bao gồm cả ở chân, vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Iran tuyên bố: “Có rất nhiều lời cáo buộc như vậy song lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đang thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp và ông ấy sẽ tiếp tục làm như vậy”.

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (14/3) đã kêu gọi các nước, trong đó có Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh giúp Mỹ đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz bằng cách đưa tàu chiến tới Trung Đông. Điều này diễn ra khi tuyến đường biển quan trọng, nơi có 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, vẫn bị đóng cửa vào ngày thứ 15 của cuộc xung đột.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Trump cũng khẳng định Mỹ đã phá hủy 100% năng lực của quân đội Iran và Tehran chỉ có thể triển khai các thiết bị không người lái, rải thủy lôi hoặc bắn tên lửa tầm ngắn dọc eo biển Hormuz.

Ông Trump cam kết, Mỹ sẽ “ném bom dữ dội vào bờ biển và liên tục bắn hạ các tàu thuyền của Iran”, hứa hẹn rằng eo biển Hormuz sẽ "mở cửa, an toàn và tự do".

Đáp lại, tư lệnh hải quân của IRGC Alireza Tangsiri cho biết, “Eo biển Hormuz vẫn chưa bị đóng cửa về mặt quân sự và chỉ đang được kiểm soát. Người Mỹ đã tuyên bố sai sự thật về việc tiêu diệt hải quân Iran. Sau đó, họ lại tuyên bố sai sự thật về việc hộ tống các tàu chở dầu. Giờ đây, họ thậm chí còn yêu cầu nước khác hỗ trợ để đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz".