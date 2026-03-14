Cả nước sẵn sàng cho ngày bầu cử

Tại Hà Nội, từ các tuyến phố trung tâm, khu dân cư, di tích lịch sử - văn hóa, trường học đến từng khu vực bỏ phiếu ở cơ sở, cờ đỏ sao vàng, pa nô, áp phích cùng bảng niêm yết danh sách cử tri và thông tin người ứng cử được bố trí đồng bộ.

Theo kế hoạch, Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 32 đại biểu và 31 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố để bầu 125 đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031. Toàn thành phố có 831 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, bầu tổng cộng 3.164 đại biểu.

Với hơn 6 triệu cử tri và hàng nghìn khu vực bỏ phiếu, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.

Quanh hồ Gươm trang hoàng cờ đỏ sao vàng, pano, áp phích về ngày bầu cử.

Tại số 48 Hàng Ngang, khu vực bỏ phiếu số 22 của phường Hoàn Kiếm, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đây là không gian di tích gắn với nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Ảnh: Hoàng Giang

Người dân phố Lãn Ông và xung quanh khu vực phố cổ đều có thể dễ dàng theo dõi thông tin tại các điểm bẩu cử. Ảnh: Giang Huy

Sáng 14/3, khu vực bỏ phiếu số 19, phường Đống Đa tổng duyệt quy trình kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước ngày bầu cử.

Tại TP HCM, trên các tuyến đường trung tâm, bảng điện tử tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được hiển thị nổi bật trên đường Đồng Khởi.

Nhiều bảng điện tử tuyên truyền về ngày bầu cử cũng được đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Ảnh: Thanh Tùng

Danh sách người ứng cử được niêm yết công khai trên tại điểm bầu cử trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Thanh Tùng

Người dân xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ tìm hiểu thông tin người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

TP Cần Thơ có hơn 3,1 triệu cử tri. Xã Vĩnh Thạnh được hình thành từ việc hợp nhất thị trấn Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Lộc và xã Thạnh Mỹ (thuộc huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ cũ). Đây là một trong những địa phương vùng sâu của TP Cần Thơ.

Ông Đoàn Việt Đức, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, cho biết địa phương có diện tích tự nhiên 65,9 km2, dân số 30.522 người, trong đó hơn 24.700 cử tri. Xã là một trong những vùng có thế mạnh trồng lúa chất lượng cao của TP Cần Thơ, với diện tích lúa chiếm hơn 80% diện tích tự nhiên. Ảnh: Huy Phong

Các tăng sinh Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ tìm hiểu thông tin những người ứng cử. Trường có khoảng 157 học viên đang học tập, sinh hoạt, đến từ nhiều tỉnh, thành khu vực Nam Bộ.

Thầy Thạch Song, Hiệu trưởng nhà trường cho biết trong các kỳ bầu cử trước, để thực hiện quyền bầu cử tại nơi tạm trú, các tăng sinh phải liên hệ xác nhận với chính quyền địa phương nơi cư trú, gây không ít bất tiện về thời gian và thủ tục hành chính. Tuy nhiên, kỳ bầu cử lần này việc đăng ký nơi bầu cử có thể thực hiện trên nền tảng số. Ban giám hiệu nhà trường đã hướng dẫn cài đặt và đăng ký nơi bầu cử trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Huy Phong

Tại đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã hoàn tất.

20 trong tổng số 21 khu vực bỏ phiếu thuộc đặc khu Trường Sa được tiến hành bầu cử sớm hơn cả nước một tuần. Riêng đảo Trường Sa (còn gọi là Trường Sa Lớn) tổ chức bầu cử cùng cả nước vào ngày 15/3. Ảnh: Phạm Tài Bá

Ba hòm phiếu với ba màu khác nhau đặt trước cột mốc Đảo Trường Sa, đây là khu vực bỏ phiếu số 14. Ảnh: Phạm Tài Bá

Trong sáng nay, đảo Trường Sa đã tổ chức tổng duyệt công tác chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày mai, cử tri cả nước sẽ đi bầu 500 đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phạm Tài Bá