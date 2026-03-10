Hà Nội cấm bay flycam trong ngày bầu cử

Ngày 15/3, Hà Nội và các tỉnh, thành khác trên cả nước sẽ tiến hành bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trên không trong thời gian diễn ra bầu cử, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động bay của các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác đã được cấp phép trên toàn địa bàn thành phố; trừ các hoạt động bay phục vụ bầu cử đã được cấp phép và hiệp đồng bay.

Thời gian tạm dừng bay từ 6h đến 22h00 ngày 15/3/2026 (chủ nhật).

Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị các ban, sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin và thực hiện.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng khuyến cáo người dân không mua bán, thả diều, bóng bay, đồ chơi bay, đèn trời; không sử dụng tàu bay không người lái khi chưa được cấp phép. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, giám sát hoạt động bay và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.