Vì sao eo biển Hormuz rất khó phòng thủ?

Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 25% nguồn cung dầu bằng đường biển của thế giới, rộng khoảng 21 hải lý ở điểm hẹp nhất, nhưng các luồng hàng hải được chỉ định lại nhỏ hơn nhiều, và do vậy tập trung giao thông vào các hành lang dễ đoán để Iran giám sát và nhắm mục tiêu vào các đối thủ, theo Axios.

Iran và eo biển Hormuz trên bản đồ. Đồ họa: Axios.

Tổng thống Trump cho biết, lực lượng Mỹ đã đánh chìm 9 chiến hạm của Iran và đang nỗ lực vô hiệu hóa phần còn lại của hải quân nước này. Tuy nhiên, Iran không cần một hạm đội thông thường để gây nguy hiểm cho việc đi qua eo biển Hormuz, vì các lý do sau:

- Iran nằm dọc theo bờ biển phía bắc của eo biển, mang lại cho nước này lợi thế địa lý để hạn chế giao thông hàng hải hoặc để tấn công các tàu thuyền.

- Từ bờ biển, lực lượng Iran có thể triển khai tên lửa đặt trên bờ hoặc tàu tấn công nhanh mà không tạo ra nhiều cảnh báo, trong khi lực lượng Mỹ và đồng minh buộc phải hoạt động từ khoảng cách xa hơn.

- Cuối tháng 2, Reuters đưa tin Iran sắp hoàn tất thỏa thuận với Trung Quốc để mua tên lửa hành trình chống hạm, điều này có thể tạo thêm mối đe dọa cho lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, hiện chưa rõ về tình trạng của thỏa thuận này.

Iran trên thực tế đã đóng cửa eo biển đối với một số tàu thuyền nhất định, đe dọa trả đũa nếu tàu thuyền từ một số quốc gia, bao gồm Israel và Mỹ, cố gắng đi qua.

Việc ngừng giao thông đã đẩy giá dầu lên mức ba chữ số lần đầu tiên kể từ năm 2022. Và những gián đoạn tiếp theo, chẳng hạn như một cuộc tấn công của Iran vào một tàu thương mại, có thể đóng cửa tuyến đường thủy đối với tất cả các tàu thuyền, đẩy giá lên cao hơn nữa.