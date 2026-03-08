Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới

Tin không khí lạnh mới nhất

Theo đó, khối không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ hiện có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ phổ biến 18-21°C.

Khoảng sáng mai 9/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi phía Bắc, từ chiều và đêm cùng ngày ảnh hưởng mạnh hơn đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ tối và đêm 9/3 đến 10/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét sau những ngày thời tiết ấm áp.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh gây mưa rét. (Ảnh minh hoạ)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở các khu vực trên phổ biến 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C.

Nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của đợt không khí lạnh này, thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong khoảng thời gian từ ngày 8/3 đến đêm 9/3. Từ đêm 9-10/3, khu vực này trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất dao động 16-18°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 9/3, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, từ 10/3 mưa giảm dần. Trong hai ngày 9-10/3, Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, có nơi mưa to.

Trên biển, từ trưa và chiều 9/3, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Từ đêm 9/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1-2m.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 8/3, Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C, cao nhất 22-24°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội phổ biến âm u, có ngày xuất hiện mưa rào.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, ngày mai 9/3, tác động bởi đợt không khí lạnh, Hà Nội có mưa, mưa rào, nhiệt độ trong ngày dao động 21-24°C.

Ngày 10/3, không khí lạnh bao trùm, ảnh hưởng sâu, khu vực này duy trì hình thái nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất giảm còn 22°C, nhiệt độ thấp nhất 18°C, trời chuyển rét.

Sang ngày 11/3, Hà Nội tạnh ráo trở lại, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên 24°C, nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm còn 17°C.

Ngày 12/3, khu vực này tiếp tục nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày giảm nhẹ còn 23°C, nhiệt độ thấp nhất ngày tăng nhẹ lên ngưỡng 19°C.

Trong ba ngày 13-15/3, Hà Nội tuy không mưa nhưng trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 23-25°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-20°C.

Ngày 16-17/3, khu vực này duy trì trạng thái nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên 26-27°C, thấp nhất 21°C.