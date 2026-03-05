Xác định 110 điểm nóng gây ô nhiễm không khí Hà Nội

Cục Viễn thám quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết sau bốn tháng (tháng 9-12/2025) giám sát bằng vệ tinh, thiết bị bay không người lái kết hợp với khảo sát thực địa, đơn vị đã xác định hàng trăm khu vực đang thi công khu đô thị, công trình lớn, nằm ở nội đô; bãi đổ thải vật liệu xây dựng có nguy cơ gây ô nhiễm bụi cho Hà Nội.

14 điểm làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm không khí gồm: Hạ Thái (Nam Phù); Đa Sỹ (Phú Lương); Ngũ Xá (Ba Đình); Bát Tràng; Minh Khai; La Phù (Hà Nội); Cát Quế (Dương Hòa); Thanh Thùy (Tam Hưng); Vân Canh, Sơn Đồng (Sơn Đồng); Phú Vinh (Phú Nghĩa); Giẽ Thượng (Chuyên Mỹ); Tân Triều (Thanh Liệt); Triều Khúc (Thanh Liệt).

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội cuối năm 2025. Ảnh: Thanh Hải

>>68 khu vực từ vành đai 4 trở vào trung tâm TP Hà Nội

68 công trình xây dựng lớn trong phạm vi từ vành đai 4 trở vào đang thi công. Nếu lấy hồ Hoàn Kiếm là tâm, trong phạm vi 5 km có 7 công trình lớn; ở phạm vi 10 km là 35 công trình. Ngoài ra, còn 28 khu vực đốt rơm rạ tồn tại ở các huyện Thường Tín, Thạch Thất, Mê Linh cũ.

Hai nhóm công nghệ giám sát chất lượng không khí đang được Cục Viễn thám quốc gia vận hành là ảnh vệ tinh độ phân giải cao, siêu cao và thiết bị bay không người lái Matrice 300 RTK giám sát chi tiết.

Trong đó, ảnh vệ tinh cho phép bao quát toàn bộ thành phố, theo dõi các khu vực xây dựng, làng nghề và phát hiện những dấu hiệu phát thải như ống khói hay điểm đốt mở. Thiết bị bay không người lái được sử dụng để giám sát chi tiết và xử lý các tình huống phát sinh theo thời gian thực. Drone giúp ghi nhận hình ảnh cận cảnh tại các điểm nóng như đốt rác, đốt rơm rạ hay phát thải cục bộ, cung cấp dữ liệu trực tiếp phục vụ công tác kiểm tra, xử lý.

Ông Trần Tuấn Ngọc, Cục trưởng Viễn thám quốc gia, nhận định việc kết hợp viễn thám và thiết bị bay không người lái là hướng đi phù hợp với yêu cầu quản lý đô thị hiện đại. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức thực hiện.

Đốt rác thải tại chỗ gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Chiểu

Ông Ngọc cho rằng cần nghiên cứu số hóa quy trình cấp phép và hiệp đồng bay nhằm rút ngắn thời gian xử lý cũng như thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu trực tuyến giữa đơn vị giám sát và UBND thành phố để bảo đảm thông tin được chuyển giao kịp thời; duy trì giám sát định kỳ vào mùa thu hoạch và cao điểm xây dựng.

Từ cuối năm 2025, khi các yếu tố khí tượng không thuận lợi cho việc khuếch tán bụi, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội diễn biến phức tạp, nhiều ngày chỉ số AQI ở mức kém, rất kém thậm chí nguy hại. Ngoài việc giảm các nguồn thải, cơ quan chức năng ở trung ương và Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp giám sát điểm nóng ô nhiễm để cảnh báo người dân đảm bảo sức khỏe, trong đó có dùng vệ tinh, thiết bị bay không người lái.