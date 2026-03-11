Mỹ yêu cầu Israel ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Iran

Trang tin Axios dẫn ba nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đã yêu cầu Israel không tiến hành thêm các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng ở Iran, đặc biệt là cơ sở dầu mỏ.

Yêu cầu của Mỹ đánh dấu lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Trump kiềm chế Israel kể từ khi hai nước phát động chiến dịch chung chống lại Iran cách đây 10 ngày.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty Images)

Nguồn tin cho biết, Nhà Trắng đã truyền đạt thông điệp tới giới lãnh đạo Israel và Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Chính quyền Tổng thống Trump đưa ra ba lý do cho yêu cầu của mình: Thứ nhất, các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng gây thiệt hại cho người dân Iran; thứ hai, Tổng thống Trump đặt mục tiêu hợp tác với ngành dầu mỏ của Iran sau xung đột, tương tự như cách tiếp cận ông đã áp dụng với Venezuela; thứ ba, việc leo thang căng thẳng hơn nữa có thể dẫn đến những cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp các quốc gia vùng Vịnh.

Theo Axios, Mỹ coi các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và dầu mỏ của Iran là một "phương án cuối cùng" - chỉ được sử dụng nếu Iran tiến hành những cuộc tấn công có chủ đích vào cơ sở dầu mỏ vùng Vịnh.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã trực tiếp cảnh báo rằng, nếu Iran có động thái như vậy, Mỹ sẽ phản ứng "mạnh gấp 20 lần", điều này sẽ khiến việc Iran phục hồi vị thế một quốc gia gần như bất khả thi.

Cuối tuần qua, Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở dầu mỏ của Iran. Đặc biệt, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Shahran ở Tehran sau vụ tập kích.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã phủ nhận việc Washington liên quan đến các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các kho nhiên liệu, nhấn mạnh rằng lực lượng Mỹ không tham gia vào những đòn đánh nhằm vào mục tiêu này.