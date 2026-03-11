Nổ súng vào lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, Canada truy tìm 2 nghi phạm

Đài Phát thanh Truyền hình Canada CBC đưa tin cảnh sát nước này đang truy tìm hai nghi phạm sau vụ nổ súng nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại trung tâm TP Toronto rạng sáng 11-3.

Chỉ huy cấp cao Chris Leather của Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) gọi đây là "sự cố an ninh quốc gia" song cho biết hiện chưa có dấu hiệu đe dọa an toàn công cộng.

Theo Sở Cảnh sát Toronto và Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP), vụ việc xảy ra khoảng 4 giờ 29 phút ngày 11-3 (giờ địa phương) trước tòa nhà lãnh sự quán Mỹ gần giao lộ Queen Street West và University Avenue.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy một phần đường University Avenue gần lãnh sự quán đã bị phong toả. Ảnh: CBC.

Phó cảnh sát trưởng Frank Barredo cho biết một chiếc xe chạy theo hướng Nam trên đường University Avenue đã dừng trước lãnh sự quán. Hai người đàn ông bước xuống xe và bắn nhiều phát súng bằng súng ngắn vào tòa nhà, sau đó quay lại xe và rời khỏi hiện trường theo hướng Nam.

Hình ảnh chiếc xe nghi liên quan vụ nổ súng do cảnh sát Toronto công bố. Ảnh: Sở Cảnh sát Toronto.

Cảnh sát đến nơi hơn một giờ sau khi vụ việc xảy ra. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vỏ đạn cùng dấu vết hư hại ở cửa trước và mặt ngoài tòa nhà. Theo ông Frank Barredo, thời điểm đó có người bên trong lãnh sự quán nhưng không có ai bị thương.

Ông Frank Barredo cho biết tòa nhà được gia cố an ninh rất chắc chắn nên nhiều khả năng những người bên trong thậm chí không nghe thấy tiếng súng.

Vụ việc chỉ được phát hiện khi một nhân chứng báo cho cảnh sát đang tuần tra trong khu vực.

Các sĩ quan cảnh sát đánh dấu vết đạn bắn tại lãnh sự quán. Ảnh: Thông tấn xã Canada.

Tại cuộc họp báo ngày 11-3, Chỉ huy cấp cao Chris Leather của Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết cơ quan này đang phối hợp với cảnh sát Toronto và các lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực Đại Toronto để điều tra.

Cảnh sát Toronto đã phong tỏa một đoạn đường trên đại lộ University gần lãnh sự quán để phục vụ điều tra và chưa xác định thời điểm mở lại giao thông. Nhà chức trách kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan liên hệ với cảnh sát.

Lực lượng chức năng cũng đã tăng cường an ninh tại các cơ quan ngoại giao của Mỹ và Israel ở Toronto, Ottawa và Montreal nhằm phòng ngừa nguy cơ trong thời gian tới.

Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết đã liên hệ với các đối tác Mỹ, trong đó có Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Khi được hỏi liệu vụ việc có liên quan đến căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, ông Chris Leather cho biết hiện chưa thể đưa ra kết luận.

Sau vụ việc, các lãnh đạo Canada nhanh chóng lên án hành động nổ súng.

Thủ tướng Mark Carney gọi đây là "hành vi bạo lực đáng lên án và là nỗ lực đe dọa". Trong thông điệp đăng ngày 11-3, ông Mark Carney cho biết bản thân cảm thấy "nhẹ nhõm" khi không có ai bị thương và tuyên bố các cơ quan liên bang sẽ hỗ trợ tối đa cho cuộc điều tra.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra cho biết phía Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Toronto và giới chức Canada. "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cuộc điều tra của họ. Công việc của chúng tôi vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ không bị đe dọa" – ông Pete Hoekstra viết trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 28-2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Cuộc xung đột đã làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối trước Lãnh sự quán Mỹ tại Toronto.