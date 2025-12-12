Không khí lạnh mạnh tràn về, nhiệt độ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm sâu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (11/12), bộ phận không khí lạnh mạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi phía Đông Bắc có mưa vài nơi, từ chiều và đêm có mưa rải rác. Khu vực đồng bằng có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Không khí lạnh khiến nhiệt độ Bắc Bộ giảm sâu.

Trên đất liền, khoảng ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ rồi lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ ngày 13/12, Bắc Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du 13-14/12 có rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ đêm 13/12, Bắc Trung Bộ chuyển rét.

Nhiệt độ giảm sâu. Vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể giảm xuống 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ là 11-14°C, Bắc Trung Bộ là 12-15°C.

Khu vực Hà Nội vào đêm 12 và ngày 13/12 có mưa vừa, mưa to và dông; kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; từ ngày 13/12 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C.

Ngày và đêm 13/12, Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình 16-18°C; riêng vùng núi và trung du 14-16°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ thấp nhất là 13-16°C; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ 9-12°C, có nơi dưới 5°C. Bắc Trung Bộ có nhiệt độ trung bình17-19°C và 14-17°C.

Trên biển, từ trưa và chiều 13/12, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng 2-4 m. Bắc Biển Đông (kể cả Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng 4-6 m, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng 3-5 m, biển động mạnh.

Đài khí tượng cảnh báo từ đêm 12 đến hết đêm 13/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to; kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Theo dự báo phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Phú Thọ, phía Đông Sơn La và phía Đông Lào Cai có lượng mưa phổ biến 30–70 mm, cục bộ trên 120 mm.

Bắc Trung Bộ chiều và đêm 13/12 cũng có mưa vừa đến mưa to với lượng 30–60 mm, cục bộ trên 100 mm. Trong đợt mưa này có nguy cơ mưa cường độ lớn >100 mm/3 giờ, kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 14/12, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở các khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là Cấp 1, cảnh báo nguy cơ ngập úng tại vùng trũng, ngập đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Từ đêm 13 đến hết đêm 14/12, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, nơi mưa to và dông.

Rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất; mưa lớn trong thời gian ngắn gây ngập tại đô thị và khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền và hoạt động trên biển.