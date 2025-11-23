Không khí lạnh đang tràn về, Bắc bộ lại rét từ đêm mai

Khoảng chiều và đêm mai 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội từ ngày 25/11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

Không khí lạnh sẽ tràn về Bắc bộ vào chiều tối mai, trời chuyển rét

Khả năng cao đợt không khí lạnh này là khô nên khu vực Bắc bộ không có mưa, trời rét khô, ngày có nắng hanh về đêm và sáng nhiệt độ xuống thấp.

Từ chiều 24/11, ở vịnh Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m; từ chiều tối 24/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0- 5,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa lớn diện rộng.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.