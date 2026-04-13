Khổ sở vượt 'đại công trường' chống ngập Hà Nội

Theo kế hoạch, Hà Nội đang triển khai hàng loạt dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn. Việc thi công được thực hiện đồng loạt trong thời gian này nhằm xử lý các điểm ngập úng kéo dài nhiều năm, đồng thời kịp hoàn thành trước cao điểm mùa mưa năm 2026.

Để kịp ứng phó với mùa mưa, các công trình đang được thi công cuốn chiếu xuyên suốt nhiều tuyến. Mục tiêu đặt ra là hoàn tất một số hạng mục trọng điểm trước 30/4 và cơ bản hoàn thành trước ngày 31/5.

Dự án chống ngập được triển khai đồng loạt trên các trục đường huyết mạch. Tuy nhiên, bùn đất và bụi bẩn phát sinh trong quá trình thi công đang gây xáo trộn sinh hoạt, đồng thời gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Dọc phố Quang Trung, mặt đường bị phủ bụi dày, nhiều đoạn bùn đất tràn ra lòng đường. Tại nút giao Võ Chí Công, xe chở vật liệu ra vào liên tục khiến đất cát rơi vãi trắng mặt đường; trong khi đó tại phố Tràng Thi, không gian thi công chật hẹp khiến việc tập kết và thu dọn phế thải gặp nhiều trở ngại.

Tại khu vực Chợ Hàng Da, các hố sâu phục vụ thi công hệ thống cống được quây tôn sát lối đi. Đáng chú ý, những đống đất thải lớn tập kết ngay sát mặt đường nhưng thiếu che chắn, khiến bụi bẩn ảnh hưởng đến người dân mỗi khi có phương tiện đi qua.

Do đất cát không được che chắn kỹ, mỗi khi có phương tiện đi qua, bụi lại cuốn lên mù mịt, ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông.

Theo quy định, các công trình trong nội đô phải thi công cuốn chiếu, ưu tiên làm ban đêm và hoàn trả mặt bằng vào ban ngày. Tuy nhiên, tại một số điểm, việc thu dọn vật liệu và che chắn chưa được thực hiện kịp thời, khiến môi trường xung quanh bị ảnh hưởng.

Người dân cho biết họ đồng tình với việc cải tạo hạ tầng để giảm ngập úng, nhưng cũng mong muốn đơn vị thi công có giải pháp phù hợp hơn nhằm giảm thiểu bụi bẩn và nguy cơ mất an toàn giao thông trên đoạn đường này.

Việc Hà Nội đồng loạt triển khai các dự án chống ngập được kỳ vọng sẽ cải thiện tình trạng ngập úng trong thời gian tới. Tuy nhiên, cùng với tiến độ, yêu cầu về thi công đúng quy định và hạn chế tác động đến đời sống người dân cũng cần được chú trọng.