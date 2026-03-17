Lô cốt chiếm 1/3 lòng đường, người Hà Nội chật vật nhích từng mét về nhà

Lô cốt 'mọc' trên đường Nguyễn Trãi, giao thông ùn tắc kéo dài

Từ 14/3 đến hết 31/5, một phần tuyến đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) được rào chắn để thi công hệ thống cống thoát nước nhằm chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô.

Theo phương án tổ chức thi công, đoạn từ khu vực Royal City đến nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng dài gần 800 m được rào chắn cố định theo từng phân đoạn dài 20-30 m để thi công cống hộp. Phần diện tích thi công chiếm hơn 5 m bề rộng mặt đường, khiến không gian lưu thông bị thu hẹp đáng kể, mỗi chiều chỉ còn khoảng 5-12 m.

Các đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng đến khu vực trước Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và từ đây đến nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân được tổ chức thi công theo kiểu cuốn chiếu, sử dụng rào chắn di động. Mỗi phân đoạn thi công dài khoảng 10 m, bề rộng đào đường từ 2-4 m, phần mặt đường còn lại rộng hơn, dao động 16-20 m. Hai đoạn này được triển khai chủ yếu vào ban đêm, từ 22h đến 5h sáng hôm sau, sau đó hoàn trả mặt đường rồi mới chuyển sang vị trí tiếp theo.

Việc thi công chiếm dụng mặt đường trên trục giao thông đông đúc khiến việc đi lại qua khu vực này gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 17/3, hướng từ Ngã Tư Sở đi Hà Đông rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

Dòng xe nối đuôi nhau gần 1 km, di chuyển chậm chạp qua khu vực có rào chắn.

Trong khung giờ cao điểm, nhiều thời điểm xe cộ gần như đứng yên.

Anh Trần Minh (trú phường Hà Đông) cho biết khu vực Ngã Tư Sở và tuyến đường Nguyễn Trãi vốn đã thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm. “Ngày thường đã đông, giờ thi công rào chắn thì càng khó đi hơn. Tuy nhiên, đây là dự án chống ngập nên người dân cũng ủng hộ, chỉ mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để sớm trả lại mặt đường thông thoáng”, anh Minh nói.

“Giờ cao điểm gần như không còn khoảng trống. Xe máy phải len vào từng khe nhỏ. Nhiều người nóng ruột nên đi lên vỉa hè hoặc quay đầu đi ngược chiều, khiến giao thông càng rối hơn”, một người dân tại phường Thanh Xuân chia sẻ.

Do mặt đường bị thu hẹp, các làn xe bị dồn lại, khiến việc lưu thông trở nên khó khăn.

Ô tô gần như không thể chạy nhanh, trong khi xe máy phải len lỏi qua những khoảng trống hẹp giữa các dải rào tôn và dòng phương tiện phía trước.

Nhiều người mất từ 10 đến 15 phút để đi qua quãng đường chưa đầy 1 km.

Dù lực lượng chức năng có mặt để phân luồng, song do lưu lượng phương tiện lớn, việc điều tiết vẫn gặp nhiều khó khăn.

Ngoài khu vực đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), tình trạng thi công rào chắn đường gây cản trở giao thông tại nút giao đường Nguyễn Trãi - Giáp Nhất.

Tuyến Nguyễn Trãi dài khoảng 3,4 km, là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm với Hà Đông và các tỉnh phía Tây Bắc qua Quốc lộ 6. Theo số liệu từ cơ quan chức năng, mật độ phương tiện trên tuyến này vào giờ cao điểm thường xuyên vượt nhiều lần so với thiết kế, do đó vốn đã tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc.

Bên cạnh áp lực giao thông, khu vực từ trước Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đến nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân cũng là điểm thường xuyên xảy ra ngập úng khi mưa lớn, gây khó khăn cho việc đi lại.