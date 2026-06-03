Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có đủ điều kiện được đặc xá năm 2026?

Những ngày đầu tháng 6, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều bài viết, hình ảnh và thông tin liên quan đến Thuỳ Tiên thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cùng với đó, một số chia sẻ từ người thân, bạn bè của Thùy Tiên khiến dư luận tiếp tục quan tâm và đưa ra nhiều đồn đoán về tình hình hiện tại của cô.

Mới đây vào ngày 26/5/2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026.

Từ đó, một câu hỏi được nhiều người quan tâm đặt ra là liệu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có thuộc diện được xem xét hưởng chính sách đặc xá trong đợt này hay không.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ngày 19/5/2025 để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng" theo Điều 198 Bộ luật Hình sự. Ngày 19/11/2025, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng".

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại toà sáng 19/11/2025. Ảnh: Nam Thương

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, đặc xá là chính sách nhân đạo đặc biệt của Nhà nước, do Chủ tịch nước quyết định đối với người bị kết án phạt tù có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

"Đặc xá không phải là quyền đương nhiên của bất kỳ phạm nhân nào. Việc một người có được đưa vào danh sách đề nghị đặc xá hay không phải căn cứ vào nhiều điều kiện pháp lý cụ thể, được xem xét chặt chẽ qua nhiều cấp, nhiều cơ quan có thẩm quyền", luật sư Nam cho biết.

Theo quy định của Luật Đặc xá, người được đề nghị đặc xá phải có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, thể hiện sự ăn năn hối cải, đồng thời đáp ứng các điều kiện về thời gian chấp hành án và thực hiện các nghĩa vụ theo bản án.

Đối với trường hợp của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, luật sư Nam cho rằng tội danh "Lừa dối khách hàng" không thuộc nhóm tội phạm bị loại trừ tuyệt đối khỏi diện xem xét đặc xá. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa người bị kết án đương nhiên được hưởng chính sách này.

"Muốn xác định một người có đủ điều kiện được đề nghị đặc xá hay không cần đánh giá toàn diện hồ sơ thi hành án, kết quả cải tạo, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhiều tiêu chí khác theo quyết định đặc xá của từng năm", luật sư Nam phân tích.

Luật sư Nam cho biết thêm, theo Quyết định số 457/QĐ-CTN, thời gian chấp hành án phạt tù để xét đặc xá năm 2026 được tính đến ngày 31/5/2026. Đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn, một trong những điều kiện bắt buộc là đã chấp hành ít nhất một phần ba thời gian phạt tù.

Đối chiếu với trường hợp của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, nếu tính từ ngày bị bắt tạm giam 19/5/2025 đến ngày 31/5/2026, thời gian bị tước tự do là khoảng 377 ngày, tương đương hơn 12 tháng.

Trong khi đó, mức án mà TAND TPHCM tuyên đối với Thùy Tiên là 2 năm tù, tương ứng 24 tháng. Như vậy, thời gian tối thiểu phải chấp hành để đáp ứng điều kiện một phần ba thời gian phạt tù là khoảng 8 tháng.

Luật sư Nguyễn Văn Nam phân tích: "Theo quy định của Luật Thi hành án hình sự, thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành án phạt tù. Do đó, nếu căn cứ vào các mốc thời gian đã được công bố, xét riêng về điều kiện thời gian chấp hành án thì Nguyễn Thúc Thùy Tiên về cơ bản đã vượt ngưỡng tối thiểu một phần ba thời gian phạt tù theo yêu cầu của Quyết định đặc xá năm 2026".

Tuy nhiên, vị luật sư nhấn mạnh đây chỉ là một trong nhiều điều kiện bắt buộc. "Việc đáp ứng điều kiện về thời gian không đồng nghĩa chắc chắn được đặc xá. Cơ quan có thẩm quyền còn phải xem xét kết quả cải tạo, việc chấp hành nội quy cơ sở giam giữ, việc thực hiện các nghĩa vụ dân sự, nghĩa vụ tài chính theo bản án và các tiêu chí khác theo quy định pháp luật", luật sư Nam cho hay.

Theo luật sư Nam, trong thực tiễn có những trường hợp mức án không lớn nhưng không đủ điều kiện đặc xá do chưa hoàn thành các nghĩa vụ theo bản án hoặc chưa đáp ứng các tiêu chí bắt buộc khác. Ngược lại, nhiều phạm nhân được xem xét hưởng chính sách khoan hồng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định và có quá trình cải tạo tốt.

Vì vậy, với những thông tin hiện được công khai, chưa có đủ căn cứ để khẳng định Nguyễn Thúc Thùy Tiên có nằm trong danh sách được đặc xá năm 2026 hay không. Việc này chỉ có thể được xác định thông qua kết quả rà soát, xét duyệt của các cơ quan có thẩm quyền và danh sách chính thức được công bố theo quy định.