"Cú ngã đau đớn" của Berlin: Đức đổ lỗi cho Nga về một thất bại cay đắng tại Liên Hợp Quốc

"Thất bại cay đắng"

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh Getty Images.

Sau cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 3/6, Đức chỉ nhận được 104 phiếu ủng hộ, thấp hơn đáng kể so với Bồ Đào Nha (134 phiếu) và Áo (131 phiếu) – hai quốc gia giành được hai suất đại diện cho Nhóm Tây Âu và các nước khác trong cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc.

Phản ứng trước kết quả này, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho rằng một trong những nguyên nhân khiến Berlin thất bại là do lập trường cứng rắn của nước này trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt là sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Ông Wadephul mô tả đây là một “thất bại cay đắng” và cáo buộc Nga đã vận động hậu trường nhằm ngăn Đức giành ghế tại Hội đồng Bảo an.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Ukraine. Rõ ràng Nga không muốn có thêm một tiếng nói như vậy trong Hội đồng Bảo an. Việc Moscow kích động dư luận chống lại Đức không phải là điều bí mật”, ông nói.

Ngoại trưởng Đức cũng thừa nhận lập trường đặc biệt của Berlin đối với Israel trong cuộc xung đột Trung Đông có thể đã khiến nước này mất đi sự ủng hộ của một số quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.

“Đức luôn duy trì những quan điểm rõ ràng về nhiều vấn đề quốc tế, nhưng không phải tất cả các nước đều chia sẻ những quan điểm đó”, ông Wadephul cho biết.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng việc Đức khởi động chiến dịch tranh cử tương đối muộn là một trong những yếu tố bất lợi trong cuộc cạnh tranh ngoại giao kéo dài nhiều năm qua.

Đến nay, Nga chưa đưa ra phản hồi trước những cáo buộc từ phía Berlin.

Đòn giáng vào tham vọng đối ngoại của Thủ tướng Merz

Kết quả bỏ phiếu được xem là một cú đánh mạnh vào uy tín của Thủ tướng Friedrich Merz, người từ khi lên nắm quyền đã nhiều lần cam kết đưa Đức trở lại vị trí trung tâm của các vấn đề quốc tế.

Các đảng đối lập tại Đức nhanh chóng chỉ trích chính phủ, cho rằng thất bại tại Liên Hợp Quốc cho thấy ảnh hưởng quốc tế của Berlin không mạnh như những gì chính quyền Merz từng tuyên bố.

Trước những chỉ trích, Thủ tướng Merz khẳng định Đức vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong hệ thống đa phương toàn cầu và gửi lời chúc mừng tới Áo và Bồ Đào Nha.

“Kết quả này không làm thay đổi những nhiệm vụ mà chúng ta phải thực hiện tại Liên Hợp Quốc. Đức vẫn là một trụ cột đáng tin cậy của hệ thống đa phương”, ông nhấn mạnh.

Cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp, cùng 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ hai năm.

Đây là cơ quan duy nhất của Liên Hợp Quốc có quyền đưa ra các quyết định mang tính ràng buộc pháp lý đối với các quốc gia thành viên, bao gồm áp đặt lệnh trừng phạt, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc cho phép sử dụng vũ lực.

Ngoài Áo và Bồ Đào Nha, các quốc gia khác được bầu vào Hội đồng Bảo an trong đợt bỏ phiếu lần này gồm Kyrgyzstan, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe.