Diễn biến nóng vụ nhà dân chênh vênh mép vực ở Đồng Nai sau loạt phản ánh từ báo chí

Sau khi khảo sát, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền (từ Km10+200 đến Km10+550) của dự án đường ĐT753 để phòng ngừa nguy cơ sạt lở tại khu vực.

Nhà dân cheo leo "bên mép vực" sau khi hạ cốt nền đường

Đây là khu vực bị hạ cốt nền đường khiến 8 nhà dân nằm cheo leo tại đường ĐT753 (xã Tân Lợi) thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải.

Đồng thời, Sở đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với UBND xã Tân Lợi có giải pháp di dời ngay các hộ dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát các cơ sở pháp lý, hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng và có giải pháp thiết kế để đảm bảo sự ổn định bền vững của công trình và cảnh quan khu vực.

Qua kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng ghi nhận đoạn thi công mà báo chí phản ánh nhà dân nằm cheo leo (từ Km10+200 đến Km10+550) đã được thi công hoàn thiện phần móng cấp phối đá dăm rộng từ 12 - 14 m.

Đoạn thi công dự án này đang thực hiện đào hạ hạng mục mái taluy theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Tại nơi thi công, có 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công công trình với độ chênh cao khoảng 5 - 10 m.

Sở Xây dựng đề xuất tạm dừng thi công để đảm an toàn cho các hộ dân

Sở Xây dựng đánh giá, nguyên nhân khiến 8 nhà dân nằm cheo leo sau khi hạ cốt nền đường là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, chưa đủ toàn bộ mặt bằng để tổ chức thi công. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức thi công tại đoạn trên.

Theo Sở Xây dựng, trong điều kiện thi công hạn chế về mặt bằng và chênh cao nền đào lớn đã làm 8 hộ dân có nhà nằm ngay sát mép phạm vi đào bị ảnh hưởng, nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự án nâng cấp, mở rộng ĐT753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải trước đây thiết kế vận tốc 60 km/h. Sau này dự án được điều chỉnh thiết kế lên vận tốc 80 km/h và mặt đường 19 m. Tại vị trí hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo, hồ sơ thiết kế ban đầu không hạ cốt nền, nhưng do tình hình mới về phát triển hạ tầng nên Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh Bình Phước (cũ) nâng cấp, điều chỉnh để hạ cốt ở khu vực này. Do yêu cầu tiến độ dự án giai đoạn gấp rút, nhà thầu đã thi công trước những vị trí được bàn giao mặt bằng, bao gồm hạng mục hạ cốt nền. Tại các khu vực chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công chưa thể xử lý đồng bộ phần ta luy dương. Lý giải về việc chậm di dời, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết các đơn vị và UBND xã Tân Lợi đang tiến hành áp giá bồi thường, tuy nhiên quá trình chỉnh sửa biểu mẫu các thửa đất chưa kịp thời đã dẫn đến tình trạng trên. Ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho hay trước mắt, để bảo đảm an toàn, đơn vị sẽ đề xuất ứng kinh phí hỗ trợ di dời 8 hộ dân đến nơi ở tạm, chờ hoàn tất thủ tục áp giá bồi thường. Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương đôn đốc đơn vị tư vấn đo đạc điều chỉnh bản đồ theo ý kiến địa phương, làm cơ sở chi trả bồi thường, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để thi công hạ cốt nền, bảo đảm an toàn và quyền lợi cho người dân.