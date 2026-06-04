Chiến sự Trung Đông ngày 4-6: Iran nói tên lửa Mỹ gây nổ ở Kuwait, tung ảnh "căn cứ Mỹ bị thiệt hại"

Theo IRNA hôm 4-6, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohbi cho biết thiệt hại đối với nhà ga hành khách tại Sân bay Quốc tế Kuwait là do sự cố trục trặc của hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, chứ không phải do các cuộc tấn công tên lửa của Iran.

Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohbi - Ảnh: IRNA

Ông Mohbi tuyên bố không có bằng chứng cho thấy tên lửa của Iran nhắm vào nhà ga sân bay. Thay vào đó, kết quả điều tra của Iran chỉ ra vụ việc là do lỗi của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, vốn đã rơi xuống nhà ga sau khi không đánh chặn được tên lửa.

Cùng ngày, hãng tin Mehr đăng tải những hình ảnh mà phía Iran cho biết là chụp căn cứ Ali al-Salem của Mỹ ở Kuwait, với những thiết bị điều khiển máy bay không người lái và máy bị phá hủy do các cuộc tấn công tên lửa diễn ra vào sáng 3-6.

Các hình ảnh mà Iran vừa công bố, nói là căn cứ Mỹ ở Kuwait bị thiệt hại sau cuộc tấn công tên lửa hôm 3-6 - Ảnh: MEHR

Trước đó, IRGC tuyên bố đã bắn vào một số căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định không có tên lửa hay máy bay không người lái nào trúng mục tiêu.

Cũng trong ngày 4-6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng lực lượng Hezbollah ở Lebanon không thể bị xóa sổ, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Iran đối với lực lượng này.

Ông Araghchi nói thêm rằng Lebanon "đã phải trả giá" trong cuộc xung đột mà Mỹ và Israel áp đặt lên Iran, đồng thời khẳng định yêu cầu của Iran rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn hay chấm dứt chiến sự nào cũng phải mở rộng đến tất cả các mặt trận của Trục Kháng chiến, đặc biệt là Lebanon.

Song song đó, ông Araghchi cho biết mặc dù không có cuộc đàm phán trực tiếp nào đang xảy ra giữa Mỹ và Iran, nhưng các cuộc đàm phán gián tiếp vẫn tiếp diễn thông qua các thông điệp được chuyển đến các nhà trung gian.