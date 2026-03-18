Vì sao Hà Nội dựng "lô cốt" ở hàng loạt tuyến đường gây ùn ứ giao thông?

Để thực hiện các dự án chống ngập khẩn cấp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công từ 15/3 đến hết ngày 31/5. Trong đó, hàng loạt tuyến đường, tuyến phố tại các khu vực phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Thanh Xuân... bị rào chắn phục vụ thi công.

Ghi nhận trên đường Nguyễn Trãi, đoạn từ Royal City đến nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng (gần 800m), nhà thầu rào chắn cố định bằng rào từng phân đoạn 20-30m, bề rộng đào đường 4,6m, bề rộng rào chắn 5,6m để thi công cống hộp. Bề rộng mặt đường chiều từ Ngã Tư Sở đi Vành đai 3 còn lại khoảng 5-12m mỗi bên để phương tiện lưu thông.

Nhà thầu sẽ thi công theo từng đoạn, sau đó hoàn trả kết cấu mặt đường rồi mới tổ chức làm đoạn tiếp theo.

Đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng đến cầu bộ hành phía trước Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (dài 317m), nhà thầu rào chắn di động, thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn dài 10m, rộng 4m. Bề rộng mặt đường còn lại khoảng 16-18m.

Đoạn từ cầu bộ hành phía trước Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đến nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân (dài 149m) được rào chắn di động thi công cuốn chiếu từng phân đoạn 10m, bề rộng đào đường 2m, bề rộng rào chắn 3m. Bề rộng mặt đường còn lại khoảng 17-20m.

Hai đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Vũ Trọng Phụng và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đến nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân đều thi công từ 22h đến 5h sáng hôm sau. Nhà thầu sẽ hoàn trả mặt đường rồi mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo.

Theo phản ánh từ người dân, từ ngày 15, 16/3, nhiều vị trí trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) bị dựng rào chắn, gây ra tình trạng ùn ứ giao thông. Đặc biệt, vào giờ cao điểm áp lực giao thông tăng cao do lòng đường bị rào chắn khiến tình trạng giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Anh Nguyễn Tuấn Minh (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết:

Theo anh Minh, tại nút giao Nguyễn Trãi - Giáp Nhất vỉa hè, lòng đường bị lô cốt chiếm dụng khiến người đi bộ phải tràn xuống lòng đường, di chuyển ngược chiều gây gia tăng áp lực giao thông... Mặt đường bị thu hẹp, các làn xe bị dồn lại, khiến việc lưu thông trở nên khó khăn.

Trong sáng 18/3, bên trong lô cốt tại nút giao Nguyễn Trãi - Giáp Nhất, máy móc công nhân bắt đầu tiến hành thi công hối hả.

Tại vị trí đường Nguyễn Trãi trước tổ hợp đô thị phức hợp Royal City, các loại phương tiện thi công từ sớm, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ để sớm trả lại mặt đường thông thoáng theo mong mỏi của người dân.

Trước đó, ghi nhận trong chiều 17/3, tại vị trí hai lô cốt ở đường Nguyễn Trãi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông...

Người và phương tiện di chuyển những vị trí này gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm.

Việc lòng đường bị thu hẹp khiến ùn tắc kéo dài đến tận nút giao Ngã Tư Sở.

Ô tô, xe máy phải len lỏi qua những khoảng trống hẹp giữa các dải rào tôn và dòng phương tiện phía trước.

Dù lực lượng chức năng có mặt để phân luồng, song do lưu lượng phương tiện lớn, việc điều tiết vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng ùn ứ không chỉ xảy ra ở đường Nguyễn Trãi, mà tại đường Quang Trung (phường Cửa Nam, Hà Nội) cũng cùng chung hoàn cảnh.

Lô cốt rào chắn, chiếm dụng hơn 1/3 lòng đường Quang Trung khiến giao thông ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm sáng 18/3.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc rào chắn tại phố Quang Trung nhằm xây dựng hệ thống thoát nước phố Quang Trung, Quán Sứ giải quyết chống ngập úng khu vực phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và khu phố cổ.

Ngoài Quang Trung, đường Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam) tổ chức rào chắn di động thi công cuốn chiếu bằng rào tôn kết hợp lưới B40 theo từng phân đoạn dài từ 5-10 m, bề rộng đào đường 3,3 m, bề rộng rào chắn 5m trên đường Lý Thường Kiệt (đào giữa tim đường đoạn từ nút giao Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu đến nút giao Lý Thường Kiệt - Quang Trung) để thi công tuyến cống hộp.

Bề rộng mặt đường còn lại trung bình 5m mỗi bên rào chắn để các phương tiện lưu thông cục bộ qua các vị trí rào chắn phục vụ thi công; tổ chức rào chắn thi công từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau, hoàn trả kết cấu mặt đường đến lớp thảm thô bằng với cao độ mặt đường hiện trạng rồi mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, nhằm cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận” và hạng mục cống cắt ngang đường và khu vực đầu mối trạm bơm Thụy Phương 1, đường Tân Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội cấm các phương tiện lưu thông trên đường Tân Nhuệ đoạn từ ngõ 5 đường Tân Nhuệ đến ngõ 351 phố Thụy Phương (các phương tiện được phép từ phố Tân Nhuệ ra, vào 2 ngõ này). (Ảnh: Ùn tắc kéo dài ở đường Quang Trung)

Về việc thi công cống qua đường Tân Nhuệ, lực lượng chức năng sẽ rào chắn cố định ngang đường Tân Nhuệ bằng rào tôn, hai đầu trước vị trí thi công cống ngang đường (cống ngầm qua đê dài 30m). Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông đi vòng tránh qua vị trí thi công theo các hướng: đường Tân Nhuệ - đường Thụy Phương - đường Đông Ngạc - Tân Xuân - Hoàng Tăng Bí và ngược lại, hoặc đường Tân Nhuệ - cống Liên Mạc 1 - phố Tân Phong - cống Liên Mạc 2 - đường Tân Nhuệ và ngược lại. (Ảnh: Ùn tắc kéo dài ở đường Quang Trung)