Nga cảnh báo rắn có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân khi Ukraine tấn công St. Petersburg

Một cột khói đen bốc lên trên cảng St. Petersburg, Nga, ngày 3 tháng 6 năm 2026, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh AP

Ông kêu gọi các nhà quan sát hãy hết sức nghiêm túc xem xét những tín hiệu ẩn chứa trong các văn kiện học thuyết của Nga về việc sử dụng hạt nhân. Theo ông, các bên đối lập không nên thử thách sự sẵn sàng tự vệ của Nga bằng mọi phương tiện có thể.

Theo hãng tin Interfax, ông Ryabkov cho biết: "Thông điệp trong các tài liệu này tóm lại là một cuộc tấn công vào Nga, vào sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này bởi những kẻ xâm lược, kể cả những kẻ có thể không sở hữu vũ khí (hạt nhân) như vậy, trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến việc chúng ta đáp trả bằng cách sử dụng những phương tiện này".

Ông Ryabkov nhắc lại rằng Nga định nghĩa "các tình huống giả định, cực đoan" cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong học thuyết quân sự của mình và trong cuốn "Nền tảng chính sách nhà nước về răn đe hạt nhân".

Phiên bản cập nhật của tài liệu này, được sửa đổi vào tháng 11 năm 2024, mở rộng các điều kiện mà theo đó Nga có thể xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân. Các điều kiện này bao gồm:

Nga nhận được thông tin đáng tin cậy về việc phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào lãnh thổ của mình hoặc của các đồng minh;

Một đối thủ sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại Nga, các đồng minh của Nga, các đơn vị quân sự hoặc các cơ sở nhà nước bên ngoài lãnh thổ của Nga;

Một đối thủ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự hoặc quốc gia trọng yếu theo cách làm gián đoạn hoạt động của lực lượng hạt nhân Nga hoặc khả năng phản ứng của họ;

Hành động gây hấn chống lại Nga hoặc Belarus bằng vũ khí thông thường tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ;

Nga nhận được thông tin xác thực về việc phóng các hệ thống tấn công trên không, bao gồm máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình, vũ khí siêu thanh, máy bay không người lái và các hệ thống trên không khác, vượt qua biên giới quốc gia của mình.

Nga tuyên bố rằng chính sách răn đe hạt nhân của nước này nhằm đảm bảo bất kỳ đối thủ tiềm năng nào cũng hiểu rằng hành động gây hấn chống lại nước này hoặc các đồng minh của nó sẽ dẫn đến sự trả đũa không thể tránh khỏi.

Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần mô tả vũ khí hạt nhân là một công cụ cực đoan và đặc biệt để bảo vệ an ninh quốc gia, chỉ dành riêng cho những mối đe dọa nghiêm trọng nhất.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Tư cho biết, máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công một kho chứa dầu ở St. Petersburg và gây ra hỏa hoạn, khiến khói bốc lên nghi ngút trên thành phố nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin sinh ra, trong khi nơi đây đang tổ chức sự kiện hàng đầu của Nga nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Zelensky cho biết trên mạng xã hội rằng các máy bay không người lái đã bay hơn 1.000 km để tấn công nhà ga ở thành phố lớn thứ hai của Nga, một ngày sau khi Moscow phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine.