Cận cảnh 'siêu bể' chống ngập dưới lòng phố cổ Hà Nội

Ngay trước chợ Hàng Da, công trường bể ngầm chứa nước mưa đang được triển khai khẩn trương giữa khu vực phố cổ đông đúc. Những kết cấu chống đỡ bằng thép, các đốt cống bê tông đúc sẵn và hạng mục ngầm quy mô lớn đã dần lộ diện dưới lòng đất.

Bảng thông tin dự án công trình khẩn cấp chống ngập.

Đây là một trong các dự án chống ngập cục bộ được TP Hà Nội triển khai nhằm giảm áp lực úng ngập tại khu vực nội đô. Công trình khởi công từ tháng 2/2026, có tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng, xây dựng tại vị trí trước cửa chợ Hàng Da, nơi thường xuyên ngập khi mưa lớn.

Toàn cảnh hố thi công bể ngầm chống ngập trước chợ Hàng Da.

Theo thiết kế, bể ngầm có diện tích khoảng 903 m², đặt ở độ sâu khoảng 6,5 m so với mặt đường hiện hữu, với sức chứa khoảng 2.500 m³ nước mưa. Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ thu gom lượng nước dồn ứ trên mặt đường, lưu giữ tạm thời rồi tiêu thoát dần vào mạng lưới thoát nước chung khi mưa giảm.

Các đốt cống bê tông đúc sẵn được lắp đặt dưới lòng bể.

Đại diện công trường cho biết, các hạng mục khó như ép cọc cừ larsen, xử lý móng và di dời công trình ngầm cơ bản đã hoàn thành. Hiện dự án tập trung lắp đặt các đốt cống và hoàn thiện những phần việc chính còn lại.

Công nhân thi công hạng mục cốt thép tại công trường.

Nhiều năm qua, khu vực trước chợ Hàng Da và nút giao Đường Thành - Bát Đàn - Phùng Hưng - Nhà Hỏa thường xuyên trở thành "điểm đen" ngập úng mỗi khi mưa lớn. Vì vậy, công trình bể ngầm này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ngập, hạn chế ùn tắc và cải thiện không gian đô thị tại một trong những khu vực đông đúc của trung tâm Hà Nội.

Công nhân làm việc trên miệng hố công trình.

Hệ khung thép chống đỡ phủ kín công trường ngầm giữa phố cổ.

Nhiều hạng mục bê tông ngầm của công trình dần thành hình.

Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật kiểm tra tiến độ tại hiện trường.