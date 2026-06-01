Khách Tây đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng: Hé lộ diễn biến khó lường trước khi xảy ra vụ việc

Ngày 1/6, quán cà phê G. (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã có thông tin chính thức về vụ việc một nam khách nước ngoài đập phá tài sản xảy ra vào đêm 29/5, khiến nhiều khách mắc kẹt bên trong và gây thiệt hại lớn cho cửa hàng.

Theo đại diện quán, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 29/5, nam khách nước ngoài vào quán và ngồi tại bàn nhưng không gọi đồ uống. Khi nhân viên đến hỗ trợ, một khách khác thông thạo tiếng Anh đã dùng điện thoại để hỗ trợ phiên dịch.

Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, người này bất ngờ cầm điện thoại của vị khách nói trên và không chịu trả lại dù được yêu cầu nhiều lần. Theo phản ánh, nam khách tiếp tục sử dụng điện thoại, đọc các tin nhắn cá nhân dù chủ sở hữu phản đối.

Khách nước ngoài hành hung khách trong quán tối 29/5. Ảnh chụp màn hình

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, khách hàng đề nghị nhân viên gọi bảo vệ hỗ trợ. Tuy nhiên, trước khi bảo vệ có mặt, nam khách bất ngờ đứng dậy, cởi áo, đập điện thoại của khách rồi lớn tiếng yêu cầu mọi người rời khỏi quán trong vòng 10 giây.

Sau đó, người này liên tục đập phá nhiều tài sản tại quán, gồm thiết bị quầy bar, đồ trang trí, cửa kính cường lực cùng nhiều tài sản của khách như điện thoại, máy tính xách tay.

Vụ việc khiến nhiều khách ở tầng 2 và tầng 3 không thể di chuyển xuống dưới trong thời gian xảy ra sự cố.

Theo chủ quán, khoảng 5 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Lúc này, nam khách tìm cách bỏ chạy lên tầng 2, xảy ra xô xát với một số người và được cho là đã kẹp cổ một nam khách.

Sau khoảng 2-3 phút, lực lượng chức năng đã khống chế người này và đưa về trụ sở công an vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 30/5 để làm việc.

Nhiều vật dụng trong quán bị hư hỏng nặng. Ảnh: B.X

Đại diện quán cho biết, trong suốt quá trình trước khi xảy ra vụ việc, nhân viên không có bất kỳ mâu thuẫn nào với nam khách. Toàn bộ sự việc xuất phát từ những hành vi bất thường của người này đối với khách hàng khác trong quán.

Do mức độ hư hỏng lớn hơn dự kiến, quán thông báo tạm ngừng hoạt động thêm từ 1-2 ngày để khắc phục hậu quả và sửa chữa cơ sở vật chất.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại.