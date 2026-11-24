Ông Trần Cát Ninh. (Ảnh: AP)

Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia đang điều tra ông Trần vì có những hành vi “nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Trước thông báo bất ngờ về cuộc điều tra nhắm vào ông Trần, ba thành viên khác trong Bộ Chính trị là các ông: Hà Vệ Đông (He Weidong), Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) và Mã Hưng Thụy (Ma Xingrui) cũng đã vướng vòng lao lý.

Ông Trần (sinh tháng 2/1964) tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) và trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 6/1984.

Ông Trần từng lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Hoàng gia London (Imperial College London) và thăng tiến tại Đại học Thanh Hoa danh tiếng, nơi ông từng giữ chức hiệu trưởng.

Ông Trần bắt đầu sự nghiệp trong chính phủ với vai trò Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường (được bổ nhiệm tháng 1/2015), sau đó trở thành Thị trưởng Bắc Kinh vào tháng 1/2018.

Năm 2022, ông Trần được bầu vào Bộ Chính trị và được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải - trung tâm tài chính của Trung Quốc.