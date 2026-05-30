Người đàn ông đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng có quốc tịch Australia

Thông tin từ cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng, người đàn ông đập phá quán cà phê GÉ trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tối qua (29/5), có quốc tịch Australia.

Đồ đạc rơi vương vãi

Như tin đã đưa, khoảng 0h10p ngày 30/5, tại quán GÉ ở địa chỉ số 24-26 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ việc người nước ngoài đập phá tài sản của quán và của khách đang sử dụng dịch vụ tại quán. Nhận thông tin, Công an phường Hải Châu đã kịp thời đến hiện trường, đưa khách ra khỏi quán an toàn, sau đó tiếp cận, khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, người đàn ông này có quốc tịch Úc và có dấu hiệu tâm thần không bình thường.

Hình ảnh cửa kính bị đập vỡ

Qua làm việc với chủ quán, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng và số tài sản 5 khách hàng bị huỷ hoại khoảng 70 triệu đồng (gồm laptop, điện thoại...).

Khu vực pha chế của quán đồ bị rơi vỡ khắp nơi

Công an phường Hải Châu đã mời các bị hại lên làm việc, giữ hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm, đồng thời đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và Viện Kiểm sát Khu vực I .

Hiện, các đơn vị đã tiếp nhận, phối hợp Công an phường Hải Châu xử lý vụ việc theo quy định.