Hơn 3000 hộ dân ở Hà Nội chìm trong nước do lũ trên sông tăng cao kỷ lục

Những điểm ngập nặng nhất ở Hà Nội

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 10/10, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ khiến nhiều xã ven sông bị ngập úng gồm Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Trung Giã.

Thống kê cho thấy gần 3.300 hộ dân (hơn 10.500 người) ở Hà Nội bị ảnh hưởng bởi ngập nước. Các xã đã sơ tán gần 8.500 người dân, chủ yếu ở Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc.

Sóc Sơn là một trong những xã của Hà Nội bị ngập sâu (Ảnh: Đặng Tiến - Tất Thảo)

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PTDS thành phố Hà Nội, đến 7h sáng 10/10, xã Đa Phúc ghi nhận 978 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, trong đó có 547 ha trong đồng và 431 ha ngoài sông. Hệ thống thủy lợi cũng xuất hiện nhiều sự cố: sạt trượt bờ kênh tiêu trạm bơm Tăng Long dài 15 m, kênh tiêu Bến Tre dài 30 m, cùng hơn 250 m kênh tưới, tiêu bị đổ nghiêng. Sáu điểm trên tuyến giao thông địa phương bị ngập cục bộ.

Đáng chú ý, trên tuyến đê Tả Cà Lồ xảy ra ba điểm sạt trượt mái đê, trong đó đoạn K17+700 và K8+270 bị sạt dài 30 m. Tại K24+300 đê Hữu Cầu xuất hiện bãi sủi rộng 12 m², dấu hiệu tương tự vị trí sự cố năm 2024. Ngoài ra, mực nước sông dâng cao đe dọa tràn mặt đê cấp III từ K18+500 đến K26+00 với chiều dài 7,5 km; 11,9 km đê bối, đê bao ngoài đê chính đã bị ngập.

Xã Trung Giã cũng chịu ảnh hưởng nặng: sói, vỡ, sạt lở nước xuyên qua đường sắt Hà Thái đoạn qua thôn Thống Nhất – Trung Kiên – Đo dài 20 m. Các tuyến đê Đô Tân, Vòng Ấm bị tràn từ 1–7 km, có nơi cao 1 m. Toàn xã hiện có 18 thôn bị cô lập với 4.041 hộ, 16.417 người.

Khẩn trương sơ tán gần 36.000 người

Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Hà Nội cho biết, công tác sơ tán được thực hiện khẩn trương. Tại xã Trung Giã, đã di chuyển 862 hộ/3.434 khẩu và đang tiếp tục sơ tán thêm 1.412 hộ/5.866 khẩu khỏi vùng nguy hiểm. Tại xã Đa Phúc, có 7.600 hộ/30.000 người cần di chuyển khỏi khu vực ngập úng, sạt lở.

Lực lượng ứng phó huy động tổng cộng 1.270 cán bộ, chiến sĩ, gồm Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 12, Binh chủng Hóa học, Nhà máy Z49 và Công an Thành phố. Các lực lượng đã đưa vào sử dụng 20 xe quân sự chuyên dụng, 33 xuồng máy, đồng thời huy động 10.600 người dân, hàng chục máy xúc, 60.000 bao tải, 3.000 m³ đất, 30.000 m² bạt để xử lý các điểm sạt lở, tràn đê.

Các điểm trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được tận dụng làm nơi sơ tán cho 22.000 người, ngoài ra 6.000 người được đưa đến Sư đoàn Bộ binh 312, 10.000 người đến các trường thuộc Bộ Công an và 500 người vào doanh trại Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật. Bộ Quốc phòng sẵn sàng triển khai trực thăng hỗ trợ cứu hộ khi có tình huống cô lập.

Hai sở chỉ huy tiền phương đã được thành lập: phía Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Chỉ huy trưởng; phía thành phố do Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phụ trách. Các lực lượng chức năng triển khai trực 24/24h, điều tiết trạm bơm, ngăn nước lũ tràn đồng, thu hoạch gấp diện tích lúa mùa còn lại và đảm bảo an toàn cho người dân vùng ngập.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự thành phố Hà Nội đánh giá, công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 12, Bộ Công an và chính quyền địa phương đang được thực hiện chặt chẽ, quyết liệt; mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho dân cư và hệ thống đê điều trọng yếu khu vực Sóc Sơn.

Bố trí cho nhân dân sơ tán tại chỗ do các xã bảo đảm, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 12, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật bảo đảm xe ô tô quân sự chuyên dùng và xuồng máy để vận chuyển và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Khi sơ tán vào các đơn vị quân đội và công an sẽ do đơn vị bảo đảm. Bộ Quốc phòng sẵn sàng phương án máy bay trực thăng hỗ trợ kịp thời khi bị cô lập, chia cắt hoàn toàn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 2 cửa xả đáy; hồ thủy điện Lai Châu mở 1 cửa xả mặt; hồ thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy; hồ Núi Cốc mở 5 cửa xả tràn.

Hầu hết mực nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn Hà Nội (hồ Suối Hai, Đồng Quan, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn, Văn Sơn, Kèo Cà...) vẫn ở mức cao, vượt ngưỡng tràn (xả tràn tự do), theo báo cáo.

Từ chiều 9/10, các công ty thủy lợi ở Hà Nội đã vận hành tổng cộng 131 trạm với 506 máy bơm tiêu. UBND các xã, phường huy động hơn 11.500 lượt người, 71 lượt phương tiện và hơn 120.000 các loại vật tư, dụng cụ để ứng phó với thiên tai.