Đống đổ nát sau trận lũ lịch sử

Khung cảnh nhếch nhác sau trận lũ lịch sử﻿ để lại ở một khu phố thuộc phường Tuy Hòa (Đắk Lắk). Ảnh: Trương Định.

Trận lũ dữ﻿ đã cuốn trôi, dìm chết nhiều trâu bò, lợn, gà... những gia sản lớn của người dân nơi đây. Ảnh: Trương Định.

Người dân đang cố nhặt nhạnh lại những tài sản còn sử dụng được trong đống đổ nát. Ảnh: Trương Định.

Những khu phố phảng phất mùi bùn đất, xen lẫn tiếng thở dài tiếc nuối khi người dân chạm tay vào những tài sản bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Ảnh: Trương Định.

Bên những kệ hàng đổ sập, thùng mì, chai dầu gội, bao đường, gói bánh… vương vãi lẫn trong lớp bùn đặc quánh, chị Hà Thị Hợp (khu phố Qui Hậu, phường Tuy Hòa) nghẹn ngào nhìn khối tài sản bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: Trương Định.

Hàng hóa của quán chị Hợp bị nước lũ nhấn chìm, tổn thất nặng nề. Ảnh: Trương Định.

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Hoán (55 tuổi, khu phố Qui Hậu) tất bật dọn từng bao lúa đã ướt sũng trong kho, khi gần 300 tấn lúa gạo bị ngập nước, nguy cơ hư hỏng. Ảnh: Trương Định.

Sáng 23/11, tranh thủ thời tiết hửng nắng, người dân cũng đem đồ đạc, những vật dụng bị nước lũ nhấn chìm để đem ra phơi khô. Ảnh: Trương Định.

Theo ghi nhận, tại các cửa hàng sửa xe máy, cũng có rất đông người dân đem những chiếc xe bị nước lũ nhấn chìm để sửa chữa. Ảnh: Trương Định.

Người dân mệt mỏi sau 2 ngày dọn dẹp lại nhà cửa khi bùn đất bủa vây. Ảnh: Trương Định.

Theo người dân, họ chưa từng chứng kiến một trận lũ nào khủng khiếp như vừa qua, trong nhiều năm. Ảnh: Trương Định.

Quán xá của người dân bị nước lũ phá tan hoang. Ảnh: Trương Định.

Sau trận lụt, người dân đang rất cần những sự hỗ trợ để giúp họ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: Trương Định.

Dù khó khăn chất chồng, những ngày này tinh thần tương thân tương ái lại được thắp lên mạnh mẽ. Từ sáng sớm 23/11, những chuyến xe từ thiện mang quà tới hỗ trợ người dân phường Tuy Hòa. Ảnh: Trương Định.