Tổng thống Trump được trao giải thưởng hoà bình

Tổng thống Donald Trump đeo huy chương do chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao tặng. Ảnh: Guardian/Getty Images.

Ông Trump - người nhiều lần bày tỏ mong muốn được trao Giải Nobel Hòa bình - được xem là ứng viên hàng đầu cho giải thưởng do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đề xướng. Ông Infantino, một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ, từng cho biết ông tin ông Trump “xứng đáng với giải Nobel” vì vai trò trung gian trong các nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn tại Gaza.

Khi trao giải, ông Infantino mô tả phần thưởng này là “một huy chương tuyệt đẹp mà ông có thể đeo ở bất cứ đâu”. Ông Trump ngay lập tức đeo huy chương lên cổ. Giấy chứng nhận đi kèm ghi nhận Tổng thống Mỹ vì “những hành động thúc đẩy hòa bình và thống nhất trên toàn thế giới”. Ngoài ra, ông Infantino còn trao một chiếc cúp vàng mô tả hình ảnh đôi bàn tay nâng đỡ địa cầu và khắc tên ông Trump.

“Ông xứng đáng nhận Giải thưởng Hòa bình FIFA đầu tiên cho những gì ông đã làm và những gì ông đã đạt được trên con đường của mình”, ông Infantino nói sau khi trình chiếu một video tổng hợp hình ảnh Tổng thống Mỹ hội kiến với các lãnh đạo thế giới trong những nỗ lực giải quyết xung đột.

Phát biểu sau lễ trao giải, ông Trump cảm ơn gia đình, trong đó có Đệ nhất phu nhân Melania Trump, và gửi lời tri ân tới Thủ tướng Canada Mark Carney cùng Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum — hai nhà lãnh đạo các nước đồng chủ trì World Cup 2026. “Sự phối hợp giữa chúng ta thật xuất sắc”, ông nói, đồng thời khẳng định: “Đây thực sự là một trong những vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Thế giới giờ đây đã an toàn hơn”.

Giải thưởng mới của FIFA được đánh giá là một bước chuyển đáng chú ý so với truyền thống tập trung vào lĩnh vực thể thao của tổ chức. Ông Infantino thường xuyên nhấn mạnh vai trò gắn kết của bóng đá, song việc vinh danh một nguyên thủ đương nhiệm vì các hoạt động chính trị khiến dư luận đặt câu hỏi về ranh giới giữa thể thao và địa chính trị.

Chủ tịch FIFA thời gian qua nhiều lần xuất hiện tại Phòng Bầu dục, trong đó có chuyến thăm hồi tháng 11 khi chính quyền ông Trump thúc đẩy cải thiện quy trình cấp thị thực cho khách dự World Cup. Ông Infantino cũng tham dự lễ nhậm chức của ông Trump và FIFA đã mở văn phòng tại Trump Tower ở Manhattan, cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa hai bên.

Sau buổi lễ, ông Trump đã có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum để thảo luận về các vấn đề thương mại. Nhà Trắng xác nhận cuộc họp nhưng không công bố chi tiết. Theo truyền thông Canada, cuộc gặp kéo dài 45 phút, chỉ có ba nhà lãnh đạo tham dự, không có nhân viên đi kèm.

Trước cuộc họp, ông Trump cho biết thương mại và nhập cư sẽ nằm trong chương trình nghị sự, khẳng định ba nước đang “hợp tác rất tốt”. Ba lãnh đạo cũng trò chuyện thân mật tại khu vực VIP khi theo dõi diễn biến của sự kiện bốc thăm.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Mexico và Canada chuẩn bị bước vào đợt đánh giá bắt buộc đối với Hiệp định Thương mại Mỹ – Mexico – Canada (USMCA) vào năm 2026. Việc Mỹ tăng thuế và các tín hiệu từ Washington về khả năng đàm phán lại hoặc rút khỏi hiệp định đang tạo ra nhiều thách thức.

Politico dẫn nguồn tin cho biết ông Trump có thể cân nhắc rút khỏi USMCA trong năm tới, dù Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer sau đó tránh xác nhận thông tin này, chỉ nhấn mạnh rằng Canada – Mexico vẫn là những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa bà Sheinbaum và ông Trump kể từ khi bà nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái. Ông Trump dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống Mexico, đồng thời kêu gọi nước này hành động mạnh mẽ hơn để kiềm chế các băng nhóm ma túy và dòng chảy ma túy sang Mỹ. Ông cam kết duy trì mức thuế 25% với hàng hóa Mexico không tuân thủ USMCA cho đến khi đạt tiến triển trong cuộc chiến chống ma túy.

Trong khi đó, quan hệ Mỹ – Canada gần đây có dấu hiệu căng thẳng. Dù ông Trump có cuộc gặp thân thiện với Thủ tướng Carney hồi tháng 10, ông đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại sau khi tỉnh Ontario phát sóng quảng cáo mô phỏng bài phát biểu của cựu Tổng thống Ronald Reagan để cảnh báo nguy cơ chiến tranh thương mại. Tổng thống Mỹ cũng đe dọa áp thuế mới với hàng nhập khẩu từ Canada, dù chưa thực hiện.