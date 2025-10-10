Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Rời vùng lũ Thái Nguyên, tài xế ô tô gặp cảnh 'thêm một lần đau' trên cao tốc

Sự kiện: Mưa lũ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trưa 10/10, một đoạn chừng hơn 100m trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vẫn ngập sâu khiến giao thông ách tắc. Người dân muốn di chuyển từ hướng Thái Nguyên về Thủ đô đều gặp nhiều khó khăn.

Rời vùng lũ Thái Nguyên, tài xế ô tô gặp cảnh &#39;thêm một lần đau&#39; trên cao tốc - 1

11h45 ngày 10/10 tại đoạn Km29 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hướng về địa phận Thủ đô, vẫn còn một đoạn dài chừng 100m bị ngập nước.

Rời vùng lũ Thái Nguyên, tài xế ô tô gặp cảnh &#39;thêm một lần đau&#39; trên cao tốc - 2

Tại điểm ngập sâu nhất, nước đã dâng quá bánh xe ô tô, biến con đường thành sông.

Rời vùng lũ Thái Nguyên, tài xế ô tô gặp cảnh &#39;thêm một lần đau&#39; trên cao tốc - 3

Cao tốc hướng về Thủ đô bị ùn tắc dài nhiều km. Nhiều người từ Thái Nguyên vẫn chưa thể tới Hà Nội kể từ ngày 9/10.

Rời vùng lũ Thái Nguyên, tài xế ô tô gặp cảnh &#39;thêm một lần đau&#39; trên cao tốc - 4

Được biết, 6h30 sáng nay, nước ngập tại đây dâng lên hơn nửa mét, cao hơn thời điểm tối 9/10 từ 20-30cm.

Rời vùng lũ Thái Nguyên, tài xế ô tô gặp cảnh &#39;thêm một lần đau&#39; trên cao tốc - 5

Trong dòng xe ùn ứ chờ các phương tiện phía trước, nhiều tài xế ô tô sốt ruột tách ra khỏi làn để vượt lên.

Rời vùng lũ Thái Nguyên, tài xế ô tô gặp cảnh &#39;thêm một lần đau&#39; trên cao tốc - 6

Tại một vài vị trí trống giữa dải phân cách, nhiều tài xế đỗ vào nghỉ ngơi chờ nước rút.

Rời vùng lũ Thái Nguyên, tài xế ô tô gặp cảnh &#39;thêm một lần đau&#39; trên cao tốc - 7

Khung cảnh khu dân cư hai bên cao tốc trưa 10/10 vẫn chìm trong biển nước.

Rời vùng lũ Thái Nguyên, tài xế ô tô gặp cảnh &#39;thêm một lần đau&#39; trên cao tốc - 8

Đoạn ùn tắc trầm trọng nhất ở khu vực cao tốc bắc ngang qua sông Cầu.

Rời vùng lũ Thái Nguyên, tài xế ô tô gặp cảnh &#39;thêm một lần đau&#39; trên cao tốc - 9

Nhiều người sốt ruột rời xe, đứng trên đường ngóng về phía trước.

Anh Xuân, một tài xế, cho biết đã bị kẹt ở Thái Nguyên 4 ngày nay do mưa lũ. "Lên được đến cao tốc vẫn gặp cảnh ngập nước, tôi chưa biết lúc nào mới về được đến Hà Nội", anh nói.

Rời vùng lũ Thái Nguyên, tài xế ô tô gặp cảnh &#39;thêm một lần đau&#39; trên cao tốc - 10

Tại các đoạn khô ráo, từng chiếc xe cứu hộ kéo ô tô phủ đầy bùn đất băng băng trên cao tốc.

Rời vùng lũ Thái Nguyên, tài xế ô tô gặp cảnh &#39;thêm một lần đau&#39; trên cao tốc - 11

Ngoài tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, quốc lộ 3 đoạn qua Km28+100; Km29+500 và Km31 cũng có điểm ngập lụt. 

Do ảnh hưởng của bão số 11 và hoàn lưu sau bão, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Thái Nguyên. Theo thống kê sơ bộ của UBND tỉnh, thiệt hại ước tính đã vượt 3.000 tỷ đồng, với khoảng 40 xã bị ảnh hưởng nặng, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng và nhiều tuyến đường bị chia cắt. Con số này được dự báo sẽ còn tăng do một số khu vực vẫn ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhóm phóng viên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2025 13:21 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Mưa lũ 2025
Xem thêm
Tin liên quan
Mưa lũ 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN