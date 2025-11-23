Số người chết và mất tích vì mưa lũ tăng lên 102 người, thiệt hại kinh tế hơn 9.000 tỉ đồng

Báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông tin Đắk Lắk còn ngập ở 4 xã, phường gồm: phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa; xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ (trong đó, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu).

Đắk Lắk còn có nhiều khu vực ngập sâu. Ảnh: NLĐO

Tại Khánh Hòa, theo báo cáo của địa phương, nhà các hộ dân bị ngập sâu nước đã rút; chỉ còn 87 hộ với 364 khẩu của xã Diên Điền và xã Hòa Trí còn ngập lụt.

Lâm Đồng: cơ bản nước đã rút, hiện còn 127 hộ dân bị ngập (xã Nam Đà 105 hộ; xã Cát Tiên 22 hộ).

Đợt mưa lũ lần này đã khiến 102 người chết, mất tích, trong đó 90 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 12 người mất tích.

Thiệt hại do mưa lũ tăng lên hơn 9.000 tỉ đồng

Mưa lũ khiến 1.154 nhà bị hư hỏng; 185.733 nhà bị ngập. Về nông nghiệp, 80.825 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 117.067 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại. 3.234.742 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại (Đắk Lắk 1.000 ha, Khánh Hòa 157 ha).

Hiện, còn 12 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị ngập lụt sạt lở cục bộ gây ách tắc, đường sắt còn cấm đường 6 đoạn: Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh; Chí Thạnh – Hòa Đa; Đông Tác - Phú Hiệp; Phú Hiệp - Hảo Sơn; Hảo Sơn - Đại Lãnh; Cây Cầy - Hòa Tân.

Cùng với đó, mưa lũ vẫn khiến 258.045 khách hàng mất điện; nhiều khu vực mất thông tin liên lạc… Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế 9.035 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỉ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỉ đồng).

Hiện, Gia Lai cần hỗ trợ 2.000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs.

Đắk Lắk cần hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng; hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại,…), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà,…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.