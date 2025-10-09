Hình ảnh người dân ngoại thành Hà Nội chật vật chạy lũ

Trong hai ngày 8 và 9-10, mực nước sông Cầu dâng cao khiến nhiều khu vực ở xã Trung Giã, Sóc Sơn, Thư Lâm, Đa Phúc thuộc huyện Sóc Sơn (cũ) ngập sâu, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng.

Chiều ngày 9-10, nhiều nơi trên xã Đa Phúc mực nước vẫn ngập sâu. Sáng cùng ngày, lũ sông Cầu đoạn qua xã Đa Phúc vẫn trên báo động 3.

Nước sông dâng cao gây ngập úng một số khu dân cư và diện tích canh tác nông nghiệp ven sông trên địa bàn xã.

Hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 người phải sơ tán khỏi khu vực ven sông và vùng trũng thấp.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, nước sông Cầu gần như vẫn "nuốt trọn" khu dân cư ở ven sông.

Hình ảnh người dân di chuyển cùng đồ đạc chật vật chạy lũ.

Người già, trẻ nhỏ được người dân và lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.

Từ ngày hôm qua 8-10, người dân cùng các lực lượng chức năng đã gia cố đê, tuy nhiên lượng nước lên nhanh, phần đê quai phía trong không chịu nổi áp lực đã bị vỡ.

Người dân cùng lực lượng Quân đội tiếp tục gia cố đê Lương Phúc (xã Đa Phúc), phòng nước lên cao tràn qua, ảnh hưởng đến khu dân cư.

Lực lượng chức năng giúp người dân di chuyển vật nuôi, tài sản.

Các lực lượng chức năng cùng người dân đắp đất chống lũ tràn nhiều vị trí đê thấp với chiều dài hơn 5km.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực có nguy cơ sạt lở, ngăn chặn việc người dân quay lại trông coi tài sản tại nơi đã có lệnh di dời.