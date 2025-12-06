Ông Putin tuyên bố về cung cấp dầu cho Ấn Độ, bất chấp áp lực Mỹ

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngồi chung xe hôm 4/12 (ảnh: Reuters)

“Nga là nhà cung cấp dầu mỏ, khí đốt, than đá đáng tin cậy và mọi thứ cần thiết cho sự phát triển của ngành năng lượng Ấn Độ”, ông Putin nói hôm 5/12 trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Nga - Ấn Độ chịu sức ép bởi các lệnh trừng phạt, thuế quan từ Mỹ, phương Tây và cuộc xung đột ở Ukraine.

“Chúng tôi sẵn sàng cung cấp nhiên liệu không gián đoạn cho nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Ấn Độ”, ông Putin nói.

Trong cuộc gặp, ông Putin và ông Modi cũng cam kết tái định hình mối quan hệ quốc phòng, để phù hợp với nỗ lực hướng tới “tự cường” của Ấn Độ.

“Quan hệ đối tác đang được định hình lại theo hướng nghiên cứu và phát triển chung, cũng như sản xuất các nền tảng quốc phòng tiên tiến”.

Ông Putin ngồi cạnh ông Modi trong một diễn đàn kinh tế hôm 5/12 (ảnh: Reuters)

Theo Al Jazeera, hội nghị thượng đỉnh hôm 5/12 là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Ấn Độ kể từ năm 2022. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ chịu mức thuế lên tới 50% của Mỹ liên quan tới việc nhập khẩu dầu Nga.

Trong cuộc gặp, Thủ tướng Modi cảm ơn những “cam kết kiên định” của ông Putin với Ấn Độ và nhấn mạnh rằng, an ninh năng lượng là trụ cột mạnh mẽ, quan trọng đối với quan hệ Nga - Ấn Độ.

“Dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lòng tin sâu sắc, mối quan hệ này luôn vượt qua được thử thách và thời gian”, ông Modi nói.

“Chúng tôi đã thống nhất về một chương trình hợp tác kinh tế đến năm 2030. Điều này sẽ giúp hợp tác thương mại giữa 2 nước đa dạng, cân bằng và bền vững hơn”, ông Modi nói với ông Putin, sau khi giới chức 2 nước đạt được một số thỏa thuận về nguồn lao động, y tế, logistics và hóa chất.

Trong tuyên bố chung, ông Putin và ông Modi nhấn mạnh: “Trong tình hình hình địa chính trị phức tạp, căng thẳng và bất ổn như hiện nay, quan hệ Nga - Ấn Độ vẫn kiên cường trước áp lực từ bên ngoài”.

Neha Poonia – phóng viên của Al Jazeera từ New Delhi – đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ đã dành cho ông Putin sự chào đón đặc biệt nồng nhiệt. Ông Modi đón Tổng thống Nga tại đường băng ở New Delhi bằng một cái ôm và bắt tay. Sau đó, ông ông Putin được mời dự tiệc tối tại nhà riêng của ông Modi.

“Đã có rất nhiều cái ôm và cái bắt tay”, Poonia nói.