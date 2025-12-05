Lạnh người hiện trường vụ cháy quán ăn làm 4 người chết tại TPHCM

Ngôi nhà gặp hỏa hoạn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên tại tầng 1 của ngôi nhà.

Hiện trường vụ cháy cách Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2) khoảng 3 căn nhà.

Lực lượng chức năng đã điều xe thang và nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Phía sau ngôi nhà bị cháy. Ở tầng trên cùng của ngôi nhà có ô thông gió nhưng đã bị rào kín.

Ngôi nhà bị cháy có 4 tầng, một lối thoát hiểm từ cửa chính. Mặt tiền các tầng được ốp kín bằng gạch và biển hiệu, không có ban công.

Căn nhà được thiết kế cửa cuốn. Bên trong chứa nhiều đồ đạc phục vụ việc kinh doanh quán ăn.

Đến 10h cùng ngày, lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang tiếp tục xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Người dân địa phương cho biết, khi ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà kể trên, khói từ các tầng bốc ra cửa sổ nghi ngút. Người dân cũng nghe thấy nhiều tiếng nổ từ tầng trệt của ngôi nhà.