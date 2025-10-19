Hôm nay bão Fengshen sẽ vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Bão Fengshen sẽ vào Biển Đông trong ngày hôm nay.

Lúc 1 giờ ngày 20/10, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 17,1°N – 118,9°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, có khả năng mạnh thêm.

Phạm vi ảnh hưởng từ vĩ tuyến 15,0°N–19,0°N, phía Đông kinh tuyến 117,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Lúc 1 giờ ngày 21/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 19,0°N – 114,8°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Bắc. Cường độ gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, có khả năng mạnh thêm.

Phạm vi ảnh hưởng: vĩ tuyến 15,5°N–20,5°N, phía Đông kinh tuyến 113,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông.

Lúc 1 giờ ngày 22/10, bão đổi hướng Tây Tây Nam, di chuyển khoảng 10 km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,5°N – 113,1°E, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 190km về phía Bắc Đông Bắc. Cường độ gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

Phạm vi ảnh hưởng: vĩ tuyến 17,0°N–20,5°N, phía Đông kinh tuyến 111,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5,0m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Biển Đông đang chịu tác động của không khí lạnh nên khi bão di chuyển vào Biển Đông, khối không khí lạnh chắn ở phần phía Tây của cơn bão khiến bão ít khả năng di chuyển theo hướng chính Tây để vào Bắc Bộ hay đi lên khu vực Trung Quốc (do bị chặn ở phía Bắc và chặn ở phía Tây).

Vì thế, ông Hưởng dự báo khi tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và cường độ suy yếu dần, nhiều khả năng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung nước ta.

Vị chuyên gia nhận định với tác động của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh ở các vùng biển phía Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực biển Quảng Trị - Quảng Ngãi trong những ngày tới sẽ thường xuyên có gió mạnh cấp 6-8 trở lên, sóng biển cao 3-4m, biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 12 kết hợp với tác động của không khí lạnh nên khoảng ngày 23-26/10, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, theo ông Hưởng.

Vị chuyên gia cho hay tương tác của không khí lạnh và bão là một trong những loại hình tương tác có nhiều kịch bản, nếu bão vào trước và không khí lạnh vào sau hoặc bão và không khí lạnh cùng ảnh hưởng sẽ gây mưa rất lớn, còn trong trường hợp không khí lạnh vào trước và sau đó bão mới vào thì mưa không quá lớn.

"Hiện các kịch bản mưa cũng như tác động của bão với đất liền Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của không khí lạnh, vì thế cần phải theo dõi sát diễn biến đồng thời của đường đi bão, diễn biến tác động của không khí lạnh", ông Hưởng lưu ý.