Công bố mới nhất về máy bay MH370 sau 12 năm mất tích bí ẩn

Cuộc tìm kiếm mới nhất về chuyến bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines đã kết thúc vào tháng 1/2026 và vẫn không thu được kết quả đáng chú ý. Vị trí của máy bay vẫn là ẩn số.

Theo thông cáo ngày 8/3 của Cục Điều tra tai nạn hàng không thuộc Bộ Giao thông Malaysia, Chính phủ Malaysia đã chính thức ký thỏa thuận với công ty Ocean Infinity vào ngày 25/3/2025 để tiến hành một chiến dịch tìm kiếm MH370 trên khu vực mới rộng 15.000 km2 tại phía nam Ấn Độ Dương.

Hoạt động tìm kiếm MH370 được tiến hành theo nguyên tắc “không tìm thấy, không tính phí” trong hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ 25-28/3/2025, giai đoạn 2 từ 31/12/2025 - 23/1/2026.

MH370 là bí ẩn của ngành hàng không thế giới.

Công ty công nghệ biển Ocean Infinity đã khảo sát khoảng hơn 7.000 km2 đáy biển trong hai giai đoạn. Quá trình này kéo dài 28 ngày nhưng chưa mang lại bất kỳ phát hiện xác nhận nào về vị trí của chiếc máy bay, theo Guardian.

"Tính đến thời điểm này, các hoạt động tìm kiếm đã thực hiện vẫn chưa mang lại bất kỳ phát hiện nào xác nhận vị trí của xác máy bay", Cục Điều tra tai nạn hàng không Malaysia cho biết.

Tổ chức Voice370 - đại diện cho một số gia đình hành khách trên chuyến bay mất tích - cho rằng khả năng Ocean Infinity tiếp tục tìm kiếm trước khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào tháng 6 tới là khá thấp, do điều kiện biển bất lợi.

Nhóm này kêu gọi Chính phủ Malaysia nhanh chóng gia hạn hợp đồng với công ty nói trên, đồng thời xem xét mở rộng cơ chế "không tìm thấy, không thu phí" cho các công ty thăm dò biển sâu khác có năng lực.

Dù nhiều chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai, tung tích chiếc máy bay vẫn chưa được xác định.

Đêm 8/3 cách đây tròn 12 năm, chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 cất cánh từ Kuala Lumpur, chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn hành trình tới Bắc Kinh, Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ một giờ sau, máy bay biến mất khỏi màn hình kiểm soát không lưu.

Trong nhiều ngày kế tiếp, hàng chục máy bay và tàu thuyền của nhiều quốc gia đã rà soát một khu vực biển rộng hàng trăm km để tìm kiếm MH370.

Dữ liệu radar và các tín hiệu vệ tinh cho thấy MH370 đã rời khỏi không phận Biển Đông, quay đầu gấp, bay qua bán đảo Malaysia, rồi tiếp tục hướng về Ấn Độ Dương. Có thời điểm máy bay dường như bay vòng trên biển khoảng 20 phút trước khi tiếp tục hành trình thêm nhiều giờ rồi mất hẳn tín hiệu.

Cho đến nay, dù nhiều chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai, tung tích chiếc máy bay vẫn chưa được xác định, trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất và gây chấn động nhất trong lịch sử hàng không thế giới.