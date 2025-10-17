Cơn bão sắp vào Biển Đông có diễn biến thế nào?

Bão số 12 sẽ bị 'chặn lại' bởi không khí lạnh

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (17/10), trên vùng biển phía Đông của Philippines có một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mới hình thành. Dự báo khoảng 1-2 ngày tới, ATNĐ này có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 70-80%; khả năng cao sẽ di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông vào khoảng 19-20/10.

Thiên tai thời gian tới dự báo rất phức tạp.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão, từ chiều 18/10, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió sẽ mạnh dần, biển động mạnh. Thời điểm bão di chuyển vào Biển Đông có sự xuất hiện của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, nên có khả năng bão sẽ suy yếu trên biển.

Từ đêm 18/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20-25/10 khiến trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trở rét; trên khu vực biển Vịnh Bắc Bộ từ 20/10, gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên tới cấp 6-7, giật trên cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Số cơn bão nhiều gấp đôi trung bình hàng năm

Chuyên gia thời tiết, Th.S Lê Thị Xuân Lan cho biết Mùa mưa bão ở khu vực tây Thái Bình Dương thường bắt đầu từ tháng 6 và khép lại vào cuối tháng 11, trung bình ghi nhận 26 - 27 cơn bão. Nhưng hiện nay mới giữa tháng 10 mà trên vùng biển này đã có 22 cơn và còn nhiều "mầm mống" bão mới trong thời gian tới. Do vậy, có khả năng số lượng bão năm nay lên trên 30 cơn, là mức khá cao.

Còn đối với Biển Đông, trung bình hằng năm có 11 - 12 cơn thì hiện tại đã là cơn thứ 11 và giai đoạn còn lại trong mùa mưa bão có thể xuất hiện thêm 2 - 3 cơn nữa. Xét về lượng và số bão đổ bộ đất liền thì cao hơn trung bình nhiều năm

Điểm bất thường thứ 2 là số lượng bão mạnh, đặc biệt là siêu bão rất nhiều. Nếu trước đây khoảng 5 - 7 năm mới xuất hiện một siêu bão thì riêng trong năm 2025, tính đến thời điểm này, trên khu vực tây Thái Bình Dương đã có đến 5 - 7 cơn thuộc diện bão mạnh và siêu bão. Nguyên nhân trực tiếp và dễ thấy nhất của việc bão xuất hiện dồn dập là do La Nina quay trở lại từ đầu tháng 9. La Nina làm thay đổi hoàn lưu khí quyển và làm cho mặt nước biển ở bờ đông Thái Bình Dương lạnh đi trong khi bờ tây ấm hơn. Chính vì vậy, nó cung cấp nhiệt lượng để hình thành các cơn bão.

Khu vực tây Thái Bình Dương trước nay vẫn được xem là "ổ bão" của thế giới và trong điều kiện chuyển pha sang La Nina khiến lượng bão càng phát sinh nhiều hơn. Hiện tại, nhiệt độ mặt nước biển khu vực tây Thái Bình Dương và cả Biển Đông đang ở mức "ấm như mùa hè". Nhiệt độ mặt nước biển cao bất thường cũng là nguyên nhân khiến số lượng bão mạnh và siêu bão xuất hiện nhiều hơn.

Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Nếu Biển Đông xuất hiện thêm ba bão, áp thấp nhiệt đới thì tổng số sẽ là 18, gấp rưỡi so với trung bình nhiều năm (12-13 cơn). 2025 sẽ là năm nhiều bão, áp thấp nhiệt đới thứ ba trong 30 năm qua, chỉ sau 2013 với 19 cơn và 2017 với 20 cơn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai từ đầu năm đến nay đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.

Gây thiệt hại lớn nhất về kinh tế là bão Matmo. Đổ bộ vào Quảng Tây (Trung Quốc) sáng 29/9, bão đã gây mưa lớn cho miền Bắc. Bốn tỉnh gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh và Lạng Sơn mưa đặc biệt lớn, đỉnh lũ vượt mức lịch sử, gây ngập hơn 230.000 ngôi nhà, làm hư hại đê điều thiệt hại gần 17.000 tỷ đồng.