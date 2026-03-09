Hà Nội thông tin chính thức về tình trạng 17 cửa hàng xăng dầu hết hàng, tạm dừng bán

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trong ngày 7/3/2026, qua kiểm tra toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, 17 cửa hàng tạm dừng bán hàng hoặc bán hạn chế do thiếu nguồn cung, song không phát hiện hành vi vi phạm quy định kinh doanh.

Theo báo cáo của cơ quan quản lý, nhu cầu mua xăng dầu tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 3. Từ ngày 4-7/3/2026, sản lượng bán lẻ tại nhiều doanh nghiệp lớn tăng đáng kể so với mức bình quân tháng 2.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội ghi nhận sản lượng tăng khoảng 30%, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội tăng 10%, còn Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội tăng 29%.

Nhu cầu mua xăng dầu tại Hà Nội tăng mạnh đầu tháng 3 khiến 17 cửa hàng tạm dừng bán hoặc hết hàng. Cơ quan quản lý xác định các trường hợp đều có lý do chính đáng.

Áp lực nhu cầu tăng nhanh khiến một số doanh nghiệp bán lẻ gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thời gian bán hàng, giảm số giờ mở cửa do không bảo đảm đủ nguồn cung liên tục và nhân lực phục vụ.

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, các cửa hàng phải đóng cửa tạm thời hoặc bán hàng hạn chế chủ yếu thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối xăng dầu – nhóm doanh nghiệp trung gian phụ thuộc nguồn cung từ các thương nhân đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

Trong khi đó, các cửa hàng trực thuộc thương nhân đầu mối vẫn được đảm bảo nguồn hàng để duy trì hoạt động. Theo cơ chế phân bổ, nguồn cung được ưu tiên cho các cửa hàng thuộc hệ thống của đầu mối, sau đó đến đại lý và thương nhân nhận quyền, dựa trên tiến độ nhập hàng các tháng trước. Chỉ khi bảo đảm đủ nhu cầu nội bộ, đầu mối mới phân bổ thêm cho các thương nhân phân phối.

Qua giám sát của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, trong ngày 7/3 ghi nhận 17 cửa hàng tạm dừng bán hoặc hết hàng, tăng 3 cửa hàng so với ngày 6/3.

Một số trường hợp cụ thể gồm: Cửa hàng xăng dầu Minh Quang (xã Ba Vì) hết dầu diesel do đơn vị cấp hàng không có nguồn cung.

Cửa hàng xăng dầu Indel Ngọc Hồi (đường Ngọc Hồi) hết xăng RON95 nhưng vẫn bán dầu diesel.

Cửa hàng xăng dầu Bảo Anh (phường Đại Mỗ) hết các mặt hàng xăng, vẫn duy trì bán dầu.

Ngoài ra, 13 doanh nghiệp cung cấp xăng dầu cho các cửa hàng nêu trên được xác định là nguồn cấp hàng trong hệ thống phân phối. Các doanh nghiệp này hoạt động tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, toàn bộ 17 cửa hàng tạm dừng bán hàng đều có lý do hợp lệ, chủ yếu liên quan đến thiếu nguồn cung tạm thời. Vì vậy, cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp xử phạt.

Tuy nhiên, nhằm tránh nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong hệ thống bán lẻ, Sở Công Thương Hà Nội đã kiến nghị Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra hoạt động của các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu.

Trọng tâm kiểm tra là việc tuân thủ quy định về dự trữ xăng dầu, đặc biệt với các doanh nghiệp thường xuyên để xảy ra tình trạng nhiều cửa hàng trong hệ thống phải đóng cửa hoặc bán hạn chế do thiếu nguồn hàng.

Theo cơ quan quản lý, việc bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống bán lẻ là yếu tố then chốt nhằm giữ ổn định thị trường xăng dầu và tránh tâm lý tích trữ của người tiêu dùng trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.