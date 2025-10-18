Bão Fengshen mạnh lên, giật cấp 13 khi tiến vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippin, cách đảo Luzon khoảng 480km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Bão Fengshen mạnh lên khi tiến vào Biển Đông.

Dự báo đến 13 giờ ngày 19/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 15,9°N – 121,2°E, trên khu vực phía Đông đảo Luzon (Philippines). Cường độ gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 11, có khả năng mạnh lên trong những giờ tới.

13 giờ ngày 20/10, bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,3°N – 117,3°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ bão cấp 9–10, giật cấp 13, có khả năng mạnh thêm.

Phạm vi ảnh hưởng: vĩ tuyến 15,5°N–20,5°N, phía Đông kinh tuyến 115,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

13 giờ ngày 21/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,8°N – 114,3°E, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Bắc. Cường độ gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Phạm vi ảnh hưởng: vĩ tuyến 16,5°N–20,5°N, phía Đông kinh tuyến 112,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và cường độ ổn định sau suy yếu dần.

Trên biển, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5,0m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh, mặc dù khả năng duy trì cường độ bão để ảnh hưởng đất liền miền Trung là không cao, tuy nhiên với tác động của hoàn lưu bão cộng với không khí lạnh ở các vùng biển Bắc, Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực biển từ Quảng Trị-Quảng Ngãi trong những ngày tới sẽ thường xuyên có gió mạnh từ cấp 6-8 trở lên, sóng biển cao từ 3-4m. biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu hậu bão số 12 cộng với tác động của không khí lạnh từ ngày 23-26/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

Tương tác của không khí lạnh và bão là một trong những loại hình tương tác có nhiều kịch bản; nếu bão vào trước, không khí lạnh vào sau hoặc bão và không khí lạnh cùng ảnh hưởng sẽ gây mưa rất lớn, còn trong trường hợp không khí lạnh vào trước, sau đó bão mới tới thì mưa không quá lớn.

Hiện các kịch bản mưa cũng như tác động của bão với đất liền Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của không khí lạnh, vì thế cần phải theo dõi sát diễn biến đồng thời của đường đi bão, diễn biến tác động của không khí lạnh.