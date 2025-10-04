Bão Matmo đang giật cấp 14 trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Bão Matmo giật cấp 14 trên Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 19,7N-112,2E, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Phạm vi gió mạnh cấp 6 trở lên nằm trong khoảng vĩ tuyến 16,00N-21,50N; kinh tuyến 110,00E-119,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (khu vực Bắc Biển Đông).

4 giờ ngày 6/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,6N-108,1E, trên vùng ven biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh cấp 6 trở lên ở phía Bắc vĩ tuyến 18,00N; phía Đông kinh tuyến 114,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình).

16 giờ ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, đi vào đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp ở khoảng 22,5N-106,1E, trên khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cao 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều ngày 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối ngày 05/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động dữ dội (biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 05/10.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).