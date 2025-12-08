Hà Nội và miền Bắc lại sắp có mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?

Thời tiết miền Bắc ra sao khi không khí lạnh sắp tràn về?

Theo bản tin dự báo thời tiết, do không khí lạnh tăng cường lệch Đông nên khu vực miền Bắc trời nhiều mây, trời rét về đêm và sáng. Ban ngày trời nắng ấm, nhiệt độ các phường cao nhất từ 23-26 độ.

Dự báo đến khoảng ngày 12/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh, gây ra rét đậm trên diện rộng và rét hại tại một vài nơi thuộc khu vực vùng núi. Nhiều nơi có mưa dông.

Đợt rét đậm này khả năng kéo dài 2 ngày, đến sớm hơn 1 tuần so với trung bình nhiều năm.

Thời tiết Hà Nội từ ngày 13/12 trời mưa rét khi không khí lạnh tràn về, mức nhiệt 21 độ rơi vào buổi sáng, càng về chiều thời tiết sẽ rét hơn. Sang ngày 14/12, mức nhiệt giảm xuống không quá 18 độ, trời rét đậm.

Khu vực Trung Bộ dự báo tuần tới có nhiều ngày mưa, từ ngày 9-12/12 từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có điểm mưa to. Đến ngày 13/12 khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng do không khí lạnh tăng cường cùng nhiễu động gió Đông.

Mưa xuống cần đề phòng sạt sở đất, lũ quét khu vực sườn núi; ngập úng vùng trũng thấp.

Thời tiết khu vực Nam Bộ 2 ngày đầu tuần trời nắng ráo. Dự báo từ giữa tuần có mưa dông về chiều tối, cục bộ có điểm mưa to. Mức nhiệt ban ngày dao động từ 30-33 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 8 đến ngày 9/12:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP Huế:

+ Ngày 8/12: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

+ Đêm 8/12 và ngày 9/12: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 9/12 đến ngày 17/12:

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ từ ngày 11-12/12 có mưa rào rải rác. Từ khoảng đêm 12-13/12 khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

- Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi. Từ khoảng ngày 11-13/12 có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, từ đêm 13-14/12 có nơi rét đậm.

- Khu vực Quảng Trị, TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ: Từ đêm 9-16/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng đêm 9-10/12 khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 13-15/12 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

- Cao Nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 9-11/12 và ngày 13-14/12 có mưa, mưa rào rải rác có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 10-14/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.