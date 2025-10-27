Vì sao TP Huế, Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung xảy ra đợt mưa đặc biệt lớn và kéo dài tới khi nào?

Chiều ngày 27-10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lý giải nguyên nhân gây ra đợt mưa đặc biệt lớn ở các tỉnh miền Trung là do tổ hợp hình thế thời tiết là không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió Đông ẩm hoạt động từ mực 1.500-5.000 m.

Quân khu 5 hỗ trợ đưa người dân, du khách bị mắc kẹt do nước lũ ở Hội An đến nơi an toàn. Ảnh: Trần Thường

"Đây là một trong những hình thế mưa lớn rất điển hình của miền Trung, các đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài đều do tổ hợp thời tiết này gây ra" - ông Khiêm cho biết.

Dự báo trong 2 ngày tới, tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh, vì thế từ chiều tối 27-10 đến hết ngày 29-10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm, TP Huế và TP Đà Nẵng phổ biến 300-500 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm.

Từ đêm 29 và ngày 30-10, khi gió Đông có xu hướng giảm dần, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Từ đêm 30-10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở phía Nam và dịch chuyển dần lên phía Bắc của Trung Bộ.

Từ nay đến hết năm 2025, dự báo bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông còn khoảng 2-3 cơn và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng còn khoảng 1-2 cơn.

Lượng mưa cả nước trong tháng 11 cao hơn trung bình nhiều năm

Theo ông Mai Văn Khiêm, từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 12-2025, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắk.

Dự báo tháng 11-2025, tổng lượng mưa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-30%, có nơi còn cao hơn; riêng khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, ngoại trừ khu vực vùng núi phía Bắc có xu hướng thiếu hụt khoảng 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 12-2025, tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắc phổ biến từ 250-580 mm, ở mức cao hơn từ 50-150 mm so với trung bình nhiều năm; khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh phổ biến từ 15-40 mm, riêng Hà Tĩnh tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm, thiếu hụt từ 5-10 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Các khu vực khác tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, cao hơn từ 10-40 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.