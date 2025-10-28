Mưa ở miền Trung kéo dài đến khi nào?

Mưa lớn kéo dài đến đêm 30/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (28/10), ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 28/10 cục bộ có nơi trên 100mm như: trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 103.8mm, trạm Đỉnh Bạch Mã (Tp. Huế) 274.0mm, trạm Trà Dơn (Tp. Đà Nẵng) 179.4mm, trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 122.4mm,…

Mưa lớn ở Trung Bộ kéo dài trong những ngày tới.

Từ chiều tối 28/10 đến ngày 30/10, ở khu vực Tp. Huế và Tp. Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 550mm; khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. (Từ ngày 30/10, mưa lớn ở khu vực từ Tp. Huế đến Quảng Ngãi có khả năng giảm dần). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 28/10 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h). Từ đêm 30/10, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lũ trên các sông đang xuống

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế), trên sông Vu Gia, sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao; trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống chậm.

Mực nước lúc 14 giờ ngày 28/10 trên một số sông như sau: - Trên sông Bồ (thành phố Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,78m, trên BĐ3 0,28m. Trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long là 4,68m, trên BĐ3 1,18m. Trên sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 9,85m, trên BĐ3 0,85m. Trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 16,10m, trên BĐ3 1,1m; tại trạm Câu Lâu là 5,25m, trên BĐ3 1,25m. Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc là 4,09m, trên BĐ1 0,59m.

Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng tục dao động ở mức cao và duy trì ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) có khả năng lên mức BĐ2 và trên BĐ2.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi (thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.