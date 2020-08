Hà Nội nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, chỉ số tia cực tím ở mức nguy hại rất cao

Thứ Năm, ngày 27/08/2020 10:29 AM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng với nhiều nơi nhiệt độ trên 37 độ C.

Nhiều nơi tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng vượt ngưỡng 37 độ C. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (26/8), ở Bắc Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 34-36 độ C, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C.

Một số nơi trên 37 độ C như Phiêng Lanh (Sơn La) 38.7 độ C, Bắc Mê (Hà Giang) 37.5 độ C, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 37.4 độ C, Láng (Hà Nội) 37.7 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 37.8 độ C, Tam Kỳ (Quảng Nam) 39 độ C, Quy Nhơn (Bình Định) 38.2 độ C…

Dự báo, hôm nay (27/8), do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây nên ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên chịu ảnh hưởng kết hợp với hiệu ứng phơn nên có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; đêm có mưa rào vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/8.

Hôm nay (27/8), chỉ số tia cực tím (UV) ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-nang-nong-gay-gat-tren-37-do-c-chi-so-tia-cuc-tim-o-muc-nguy-hai-rat-cao-50202027810301780.htm