Nổ nhà máy tại Nga khiến hơn 130 người thương vong

Hình ảnh vụ nổ được truyền thông đăng tải. Ảnh: X

Theo Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 10h30 sáng 15/8 theo giờ địa phương (khoảng 14h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại xưởng sản xuất thuốc súng thuộc nhà máy sợi tổng hợp Elastik đặt tại huyện Shilovsky, tỉnh Ryazan.

Trong thông báo cập nhật mới nhất ngày 16/8, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, số người thiệt mạng trong vụ nổ đã tăng lên 11 người, với 130 người khác bị thương trong vụ nổ. Toà nhà đặt xưởng sản xuất cũng bị hư hại nghiêm trọng sau vụ việc.

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo khoảng 350 nhân viên cứu hộ và chuyên gia ứng cứu khẩn cấp cùng hơn 80 phương tiện chuyên dụng đã được huy động tham gia khắc phục hậu quả.

Trong một tuyên bố, Thống đốc vùng Ryazan Pavel Malkov cho biết đám cháy bùng phát bên trong một xưởng tại nhà máy, dẫn đến loạt vụ nổ kéo theo phía sau. Thống đốc vùng Ryazan đã tuyên bố để tang một ngày, với nghi thức treo cờ rủ trên toàn vùng.

Hiện, nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ. Hàng trăm lính cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát tại hiện trường vụ nổ, cách thủ đô Moscow khoảng 320 km về phía Đông Nam.