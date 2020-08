Miền Bắc hứng đợt mưa đặc biệt to, vùng núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5000m nên từ hôm nay (17/8) đến ngày 20/8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt), riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt).

Khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt), riêng tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to (lượng mưa 300-400mm/đợt, có nơi có thể trên 500mm/đợt).

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trọng tâm của đợt mưa có khả năng tập trung từ nay đến đêm 18/8. Vùng núi đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất và vùng trũng thấp đề phòng ngập lụt.

Khu vực Trung Bộ phổ biến ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Riêng khu vực Nam Trung Bộ đầu tuần có nơi có nắng nóng, sau chuyển mưa rải rác.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần thời tiết phổ biến ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Nguồn: http://danviet.vn/mien-bac-hung-dot-mua-dac-biet-to-vung-nui-de-phong-lu-quet-sat-lo-dat-5020201786392334.htm