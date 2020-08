Miền Bắc mưa to đến rất to, vùng  núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Thứ Sáu, ngày 14/08/2020 06:29 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5.000m từ hôm nay (14/8) đến cuối tuần (16/8), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h), riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 170mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cần đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất và vùng trũng đề phòng ngập lụt.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa – Nghệ An) cũng có mưa vừa, mưa to đến rất to. Các tỉnh còn lại ở miền Trung thời tiết phổ biến ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, cuối tuần do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguồn: http://danviet.vn/mien-bac-mua-to-den-rat-to-vung-nui-de-phong-lu-quet-sat-lo-dat-5020201486301718.htm