Miền Bắc đối mặt tổ hợp thiên tai: Bão số 4, mưa lũ và động đất

Thứ Ba, ngày 18/08/2020 16:00 PM (GMT+7)

Miền Bắc đang trải qua một đợt mưa lớn diện rộng và dự báo, bão số 4 có thể gây ra thêm một đợt mưa lớn tiếp theo, kèm với đó là động đất đe dọa an toàn các hồ chứa thủy điện.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm dự Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (đứng) báo cáo tại cuộc họp.

Ngày 18/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức họp chỉ đạo ứng phó với bão số 4 và tình hình mưa lũ ở khu vực miền Bắc.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm dự Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000m hoạt động mạnh nên tại Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực Đông Bắc (trọng tâm ở Quảng Ninh, Hải Phòng) đã xảy ra mưa lớn.

Dự báo, từ ngày 20-22/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Nhận định về diễn biến cơn bão số 4, ông Lâm cho biết, trong ngày 20/8, bão khả năng đi vào đất liền khu vực Nam Trung Quốc, sau đó đi vào khu vực biên giới Việt Nam gây mưa lớn cho khu vực miền núi phía Bắc nước ta. Cao điểm mưa xảy ra tại khu vực Việt Bắc và Tây Bắc ngày 21 và 22/8. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở khu vực miền núi và ngập úng ở khu vực đô thị.

Bên cạnh đó, ông Trần Quang Hoài – Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai cho biết thêm, trong ngày hôm qua (17/8), tại Sơn La đã xảy ra 6 trận động đất và dư chấn với độ lớn từ 3-4 độ richter. Trong bối cảnh mưa lũ đang diễn biến phức tạp, do đó cần theo dõi thường xuyên bảo đảm an toàn hồ chứa.

Bộ đội biên phòng và Tổng cục Thủy sản báo cáo, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có khoảng 500 tàu cá hoạt động. Trong 24 giờ tới, lực lượng chức năng sẽ thông báo và kiểm đếm để không có tàu thuyền nào hoạt động ở khu vực nguy hiểm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp ứng phó với tổ hợp thiên tai tại miền Bắc.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ nay đến ngày 23/8, trên khu vực miền núi phía Bắc (trọng tâm là khu vực Đông Bắc và Tây Bắc) sẽ gặp tổ hợp bất lợi về thiên tai. Trong bối cảnh lượng mưa lớn xảy ra trong những ngày qua, bão số 4 chưa đổ bộ nhưng đến nay đã khiến ba người chết và mất tích, thiệt hại nhiều về nhà cửa, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp…

Bão số 4 theo nhận định thì gió không lớn và khả năng đổ bộ vào một số tỉnh của nước ta gây mưa lớn ở khu vực miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, động đất xảy ra tại khu vực này do đó, cần bảo đảm an toàn hồ chứa, trọng tâm là việc vận hành xả lũ hồ thủy điện Sơn La, tính toán kỹ và xét cả yếu tố lũ thượng nguồn, vừa bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du vừa phục vụ mục đích phát điện, sản xuất.

Thứ trưởng Hiệp nhấn mạnh, đối với khu vực miền núi cần quan tâm về vấn đề lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Trong thời gian qua lượng mưa nhiều nên đất đã ngấm đủ nước, nếu ảnh hưởng của bão số 4 tiếp tục mưa sẽ dễ gây ra sạt lở đất.

Vì vậy, lực lượng chức năng cần phải di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ; tổ chức trực ban 24/24 đến cấp thôn; thường xuyên thông tin tới người dân về tình hình mưa lũ, sạt lở đất. Cử người canh gác tại các khu vực ngầm tràn, khu vực nguy hiểm để hướng dẫn người dân, cắm biển cảnh báo, rào chắn ở khu vực nguy hiểm.

Thường xuyên theo dõi, kiểm đếm và thông báo cho chủ tàu thuyền, lồng bè đảm bảo công tác an toàn tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản.

Nguồn: http://danviet.vn/mien-bac-doi-mat-to-hop-thien-tai-bao-so-4-mua-lu-va-dong-dat-5020201881558159...Nguồn: http://danviet.vn/mien-bac-doi-mat-to-hop-thien-tai-bao-so-4-mua-lu-va-dong-dat-50202018815581593.htm