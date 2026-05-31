Hà Nội: Di chuyển robot đào hầm “Táo bạo” nặng 850 tấn lên mặt đất

Di chuyển robot đào hầm “Táo bạo” nặng 850 tấn tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội lên mặt đất

Mới đây, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã tiến hành tháo dỡ máy đào hầm TBM2 tại ga ngầm S12, sau khi robot này hoàn thành nhiệm vụ đào hầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

Máy TBM2 mang tên “Táo bạo” là một trong 2 robot đào hầm được sử dụng cho gói thầu thi công đoạn đi ngầm tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội. Trong quá trình thi công, thiết bị này đã thực hiện đào hầm qua nhiều khu vực đông dân cư của Hà Nội.

Các kỹ sư, chuyên gia và đội ngũ thi công của dự án thảo luận về việc tháo dỡ những cấu kiện của robot đào hầm “Táo bạo” ở độ sâu hàng chục mét dưới lòng đất.

Công tác di chuyển máy đào hầm TBM2 được triển khai theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, với sự phối hợp của nhiều đơn vị chuyên môn gồm nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, các bộ phận kỹ thuật và an toàn của dự án nhằm bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn lao động và tổ chức thi công.

Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, khác với TBM số 1 trước đây, quá trình tháo dỡ TBM2 đặt ra yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn do vị trí thân máy không nằm trực tiếp dưới lỗ mở của ga S12.

Điều này đồng nghĩa đội ngũ kỹ sư phải thực hiện việc tháo tách, di chuyển trượt ngang phần thân chính của máy có trọng lượng khoảng 500 tấn bên dưới bản đáy nhà ga trước khi đưa vào đúng vị trí để cẩu hạ lên mặt đất.

Đây được xem là hạng mục đặc biệt phức tạp bởi không gian thao tác dưới ga ngầm hạn chế, trong khi yêu cầu kỹ thuật và an toàn được đặt ở mức rất cao. Việc di chuyển một thiết bị siêu trọng trong môi trường không gian ngầm hẹp đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, sự phối hợp đồng bộ của nhiều hệ thống thiết bị chuyên dụng cùng năng lực tổ chức hiện trường chặt chẽ của đội ngũ kỹ thuật.

Dự kiến, quá trình tháo dỡ hoàn chỉnh một máy TBM kéo dài khoảng 2,5 tháng.

Sau khi được đưa lên mặt đất, các cấu kiện máy TBM2 sẽ được vận chuyển bằng phương tiện siêu trường, siêu trọng về khu vực tập kết ở ngoại thành để bảo dưỡng, kiểm tra và đánh giá kỹ thuật.

Cũng trong hôm nay (30/5), Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai rào chắn và điều chỉnh lại giao thông nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh để thực hiện thi công ga S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị Văn Cao - Hoà Lạc.

Công tác tổ chức giao thông triển khai theo phương án của sở Xây dựng chấp thuận, có bố trí các lực lượng hướng dẫn phân luồng nhằm giảm ảnh hưởng thấp nhất đến giao thông, sinh hoạt của người dân.