Iran cảnh báo tung vũ khí mới đối đầu Mỹ

Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran trích dẫn, người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Sardar Mohebbi khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn toàn sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Đặc biệt, trong trường hợp chiến tranh bùng phát trở lại, Iran sẽ sử dụng những loại vũ khí khác biệt và chưa từng được biết đến trước đây, để tác chiến.

Người phát ngôn IRGC cảnh báo Mỹ sẽ lại thất bại và không thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Iran, bất chấp quy mô quân sự khổng lồ cả trên biển, trên không và trên đất liền mà người Mỹ đang sở hữu.

UAV Iran. Ảnh: Quân đội Iran.

Cảnh báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra trong bối cảnh hòa đàm Mỹ-Iran tiếp tục bế tắc, trong khi diễn biến thực địa liên tục leo thang với hàng loạt cuộc đụng độ đáng lo ngại giữa các lực lượng vũ trang hai nước. Trong đó, Iran ngày 1/6 thông báo đã phóng tên lửa hành trình tấn công một tàu thương mại của Mỹ và Israel, nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích tàu hàng Iran trên vịnh Oman một ngày trước đó. Tình hình nghiêm trọng đến mức Bộ Nội vụ Bahrain hôm nay đã phải khuyến cáo công dân nước này không di chuyển tới Iran và Iraq trong giai đoạn hiện nay, nhằm đảm bảo an ninh.

Bất chấp thực tế đáng lo ngại này, nhiều tàu thương mại được cho là đã vượt qua eo biển Hormuz một cách thuận lợi. Truyền hình nhà nước Iran chiều nay dẫn tin từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết trong 24h qua, 24 tàu thương mại, trong đó có cả tàu chở dầu, đã đi qua eo biển Hormuz an toàn theo sự hướng dẫn của Tehran. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu không được đề cập. Thông tin cũng chưa được các nguồn độc lập xác nhận.