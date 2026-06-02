"Chuyện tâm linh" của nữ du khách gây xôn xao: Ninh Bình vào cuộc xác minh

Liên quan đến nội dung lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội trong hai ngày 31/5 và 1/6, một nữ du khách đã đăng tải video chia sẻ về lịch trình di chuyển tại Ninh Bình. Theo thông tin tự thuật, người này có chuyến công tác kết hợp tham quan các danh thắng địa phương trong vòng 3 ngày (kể từ ngày 29/5).

Trong quá trình lưu trú, du khách này phản ánh bản thân gặp một số tình huống bất an và nhận định đó là các "hiện tượng lạ", mang tính chất tâm linh. Tính đến ngày 2/6, các bài viết và video liên quan đã tiếp cận hơn 3 triệu lượt xem.

Du khách trải nghiệm mùa vàng trên dòng sông Ngô Đồng, Ninh Bình

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã giao bộ phận chuyên môn phối hợp với cơ quan công an rà soát, làm rõ nội dung đang lan truyền trên không gian mạng.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, những thông tin được đăng tải hiện chưa có căn cứ xác thực. Việc chia sẻ, lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng có thể gây hiểu lầm trong dư luận, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương.

"Sau khi có kết quả xác minh của cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ xem xét và xử lý theo đúng quy định của pháp luật", ông Mạnh cho hay.

Trước diễn biến này, ngành du lịch Ninh Bình khuyến cáo người dân và du khách cần tỉnh táo khi tiếp cận các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nhất là những nội dung mang tính suy diễn hoặc chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng. Việc tham khảo các nguồn tin chính thống sẽ giúp có cái nhìn khách quan, tránh tiếp tay cho thông tin sai lệch hoặc thiếu căn cứ.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.