TPHCM xác minh vị trí nghi hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 1-6, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) tổ chức khảo sát thực địa và nghe báo cáo kết quả bước đầu trong quá trình tìm kiếm, xác minh vị trí nghi hố chôn tập thể các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng

Trực tiếp khảo sát tại thực địa có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM.

Báo cáo tại buổi khảo sát, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết thời gian qua Bộ Tư lệnh thành phố đã tập trung nghiên cứu, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, bản đồ qua các thời kỳ, hình ảnh lưu trữ trong và ngoài nước. Đồng thời, tích cực kết nối với các chuyên gia nghiên cứu lịch sử và gặp gỡ các nhân chứng từng trực tiếp chứng kiến sự kiện diễn ra tại khu vực nghĩa trang Đô Thành trước đây, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Lãnh đạo TPHCM dâng hương anh hùng liệt sĩ

Đặc biệt, từ những tư liệu, hình ảnh mới được cung cấp, kết hợp với kết quả khảo sát thực địa, bám nắm địa bàn, phân tích đối chiếu mô phỏng và thông tin từ các nhân chứng, Bộ Tư lệnh TPHCM bước đầu xác định một số khu vực có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trực tiếp khảo sát hiện trường, nghe báo cáo quá trình thu thập, phân tích dữ liệu, rà soát các nguồn thông tin lịch sử và những căn cứ bước đầu phục vụ công tác xác minh. Các ý kiến đều đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Bộ Tư lệnh TPHCM trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử, các đơn vị liên quan nhằm từng bước làm rõ những thông tin có giá trị phục vụ công tác xác định, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo TPHCM khảo sát vị trí nghi hố chôn tập thể các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, trên cơ sở các tài liệu, dữ liệu đã được thu thập cùng kết quả khảo sát thực địa, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm tiếp tục đánh giá, thẩm định các nguồn thông tin, làm cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định chính xác khu vực nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ, từ đó triển khai các bước khảo sát chuyên sâu và xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.