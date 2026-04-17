Bên trong đoạn ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội

Đoạn hầm ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đã được thông suốt sau khi máy đào hầm Tunnel Boring Machine (TBM) số 2, mang tên Táo Bạo, về đích an toàn tại ga cuối S12 (ga Hà Nội) vào ngày 13/4.

Khoảnh khắc máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) số 2 mang tên "Táo Bạo" đã về đích tại ga ngầm S12 ngày 13/4/2026. Nguồn: MRB

Phần ngầm của dự án dài 4.000 m, gồm 4 ga ngầm: S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) và S12 (ga Hà Nội), cùng một giếng thoát hiểm.

Hiện các hạng mục đang được triển khai đồng loạt, đạt khoảng 63% tổng tiến độ; riêng gói thầu CP03 (xây dựng hầm và các ga ngầm) đạt gần 77%.

Việc thi công đoạn hầm bắt đầu từ ngày 30/7/2024 với máy đào TBM1 mang tên Thần Tốc, xuất phát từ ga S9 Kim Mã ở độ sâu 17,8 m.

Đến ngày 3/2/2025, máy TBM2 mang tên Táo Bạo khởi công đào ống hầm thứ hai chạy song song. Trước đó, TBM1 đã hoàn thành ống hầm thứ nhất vào ngày 1/12/2025, sau 16 tháng thi công.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), chủ đầu tư tuyến metro thí điểm Nhổn - ga Hà Nội, trong quá trình vận hành, TBM2 đã lắp đặt hàng nghìn vòng vỏ hầm (segment), tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho các công trình trên mặt đất, kể cả khu vực đông dân cư và nhiều công trình di sản.

Cụ thể, hầm 1 có 1.720 vòng vỏ, trong khi hầm 2 có 1.730 vòng, nhiều hơn 10 vòng do tuyến có bán kính cong lớn hơn.

Hai máy đào TBM được thiết kế riêng cho tuyến metro số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội, do hãng Herrenknecht (Đức) sản xuất, mỗi máy dài hơn 100 m, nặng khoảng 850 tấn.

Hiện trên công trường, hàng trăm kỹ sư và công nhân trong và ngoài nước đang làm việc liên tục 24/24 giờ để hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Đơn vị vận hành hai máy đào TBM cho biết, thi công hầm bằng TBM là một trong những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Với điều kiện địa chất Hà Nội phức tạp, gồm nhiều lớp đất hỗn hợp và tuyến hầm chủ yếu đi qua lớp đất sét pha, việc sử dụng máy đào cân bằng áp lực đất (EPB) như hai TBM là giải pháp phù hợp, giúp đảm bảo an toàn và ổn định trong suốt quá trình thi công.

Đào xong hầm, các đơn vị tiếp tục thi công kết cấu bên trong, dốc hạ ngầm, các ga ngầm, đường chuyển làn, khu gara, đồng thời hoàn thiện đường ven hồ Thủ Lệ.

Tại ga S9 (Kim Mã), hai ống hầm được bố trí song song ở độ sâu khoảng 17,8 m. Đoạn sâu nhất của tuyến đạt khoảng 30 m, tại vị trí giếng thoát hiểm trên đường Kim Mã, nằm giữa ga S9 (Kim Mã) và ga S10 (Cát Linh).

Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy dài 8,5 km; đoạn đi ngầm từ Cầu Giấy đến ga Hà Nội dài 4 km.

Tuyến có lộ trình từ Nhổn, theo quốc lộ 32 qua Cầu Diễn, Mai Dịch, nút giao vành đai 3, đến Cầu Giấy (giao vành đai 2), sau đó đi qua Kim Mã, Cát Linh, khu vực Quốc Tử Giám và kết thúc tại ga Hà Nội trên đường Trần Hưng Đạo.

Dự án khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015 nhưng nhiều lần lùi tiến độ. Đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy đã vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Công trường thi công ga ngầm tuyến Nhổn - ga Hà Nội, tháng 4/2026. Video: Lộc Chung

Đoạn tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội. Đồ họa: An Nhiên