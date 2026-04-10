Hanoi Metro dưới thời ông Khuất Việt Hùng làm Chủ tịch HĐTV phát triển như thế nào?

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận để ông Khuất Việt Hùng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 15/4/2026. Việc rời vị trí của ông Khuất Việt Hùng sau hơn 15 tháng khép lại một giai đoạn điều hành ngắn nhưng để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý trong tiến trình vận hành và phát triển hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô.

Tăng trưởng sản lượng, doanh thu vượt kế hoạch, lần đầu có nguồn thu ngoài vé

Trong năm 2025, năm đầu tiên ghi nhận dấu ấn rõ nét của bộ máy điều hành mới, sản lượng vận chuyển của Hanoi Metro đạt hơn 20,68 triệu lượt hành khách, vượt 7,13% kế hoạch. Riêng tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông đạt 13,68 triệu lượt, vượt 7,4% so với kế hoạch năm và tăng 15,3% so với thực hiện năm 2024.

Công tác vận hành của Hà Nội Metro tiếp tục được bảo đảm an toàn tuyệt đối với 161.611 lượt tàu chở khách, tổng quãng đường vận hành đạt 1.756.495 km, vận hành an toàn trong suốt 365 ngày. Công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ được thực hiện gần 100% theo kế hoạch đề ra.

Song song, thu nhập bình quân của hơn 1.100 lao động đạt 13,5 triệu đồng/tháng, tăng hơn 26% so với năm 2024, cho thấy hiệu quả quản trị nội bộ và động lực nhân sự được cải thiện.

Hanoi Metro là đơn vị chịu trách nhiệm khai thác hai tuyến metro quan trọng của Hà Nội, gồm Nhổn - Ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Thành An

Một điểm nhấn đáng chú ý là sự cải thiện cấu trúc doanh thu. Năm 2025, Hanoi Metro đạt tổng doanh thu hơn 1.035 tỷ đồng; riêng doanh thu từ vé đạt trên 143 tỷ đồng, vượt gần 30% kế hoạch. Đáng kể, doanh nghiệp đã giảm hơn 31 tỷ đồng trợ giá từ ngân sách.

“Đặc biệt, trong năm 2025, lần đầu tiên Hà Nội Metro ghi nhận doanh thu ngoài vé từ hoạt động quảng cáo trên 7 đoàn tàu Tuyến 2A, đánh dấu một bước đi khởi đầu của lĩnh vực kinh doanh mới, mở rộng ngành nghề và đa dạng hóa nguồn thu”, ông Khuất Việt Hùng từng cho biết.

Kết thúc năm tài chính, Hanoi Metro ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 22,6 tỷ đồng, tăng 4,92% so với kế hoạch; đồng thời đóng góp ngân sách gần 16,5 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, nghỉ việc ở Hanoi Metro, ông Khuất Việt Hùng chuyển sang làm việc ở một môi trường mới. Ông Khuất Việt Hùng (sinh ngày 24/9/1974 tại TP Hà Nội) là Tiến sĩ quy hoạch và kỹ thuật giao thông vận tải, thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư kinh tế vận tải ô tô. Ông từng giữ nhiều chức vụ trong ngành giao thông, vận tải như: giảng viên, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT; Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu GTVT; Vụ trưởng Vụ Vận tải. Năm 2014, ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và được bổ nhiệm lại chức vụ này vào năm 2019. Đến tháng 4/2024, ông Khuất Việt Hùng được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải. Đến tháng 12 cùng năm, UBND TP Hà Nội đã tiếp nhận, bổ nhiệm ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoi Metro.

Bước chuyển từ “đơn tuyến” sang “mạng lưới”

Dưới thời ông Khuất Việt Hùng, chuyển đổi số không còn dừng ở kế hoạch mà đã bước vào giai đoạn ứng dụng thực tiễn. Hệ thống định danh điện tử và nhận diện sinh trắc học được triển khai trên tuyến Cát Linh – Hà Đông từ cuối năm 2025.

Ngay sau đó, công nghệ này tiếp tục được thử nghiệm trên tuyến Nhổn – Ga Hà Nội, hướng tới vận hành liên thông toàn mạng từ đầu năm 2026. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống metro thông minh, giảm thời gian giao dịch và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Bước sang năm 2026, Hanoi Metro được giao mục tiêu cao hơn: vận chuyển trên 21,4 triệu lượt hành khách, doanh thu vượt 1.259 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 56 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trao quyết định nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân cho ông Khuất Việt Hùng. Ảnh: Hồng Thái

Trong quý I/2026, các chỉ số vận hành tiếp tục tăng trưởng ổn định, đều tăng so với cùng kỳ năm 2025: gần 40.000 lượt tàu, hơn 4,85 triệu hành khách, doanh thu trên 305 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ ngày 9/2, công ty đã điều chỉnh biểu đồ chạy tàu, tăng số chuyến trong giờ cao điểm nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của hành khách. Đồng thời, triển khai hiệu quả giải pháp soát vé tự động, ứng dụng định danh điện tử và nhận diện sinh trắc học, tạo thuận tiện cho người sử dụng.

Công ty cũng chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải như xe buýt, xe điện, xe công nghệ để tăng cường kết nối giao thông đa phương thức; xây dựng phương án giá vé liên thông giữa các tuyến, từng bước xóa bỏ rào cản khi hành khách chuyển tuyến.

Tại hội nghị sơ kết quý I/2026 hôm 9/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá cao kết quả Hanoi Metro đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thay đổi tư duy khi hệ thống metro bước sang giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, Hà Nội đang chuyển từ giai đoạn vận hành thử nghiệm sang phát triển mạng lưới đồng bộ, một bước chuyển mang tính cấu trúc, đòi hỏi đổi mới toàn diện về quản trị, khai thác và tổ chức không gian đô thị.

“Metro không chỉ là phương tiện giao thông, mà là trục hạ tầng để tổ chức lại đô thị và phân bố dân cư”, ông Dũng nhấn mạnh và cam kết, Thành phố cũng cam kết sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu tăng cường kỷ cương quản lý đô thị, xử lý tình trạng trông giữ xe trái phép, lấn chiếm không gian quanh các nhà ga.

Bên cạnh các kết quả đạt được của Hanoi Metro, thời gian qua tuyến metro Cát Linh – Hà Đông cũng từng bộc lộ một số bất cập đáng chú ý như: hạ tầng xuống cấp, chậm duy tu. Báo Dân Việt từng phản ánh về tình trạng nước chảy trong toa tàu và sàn nhà ga cho thấy dấu hiệu xuống cấp cục bộ của hạ tầng. Việc mái ga bị tốc, thấm dột nhưng chưa được xử lý kịp thời đặt ra vấn đề về quy trình bảo trì và tốc độ phản ứng kỹ thuật. Các lỗi vận hành tuy được khắc phục nhanh nhưng vẫn xuất hiện: từ nước rò rỉ hệ thống điều hòa trong toa tàu đến sự cố ghi đường ray khiến tàu phải dừng đột ngột tại ga (tháng 5/2025). Không gian quanh các nhà ga của tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông nhếch nhác, thiếu kiểm soát, ghi nhận của PV Dân Việt những ngày đầu tháng 3/2026 cho thấy, khu vực quanh các nhà ga bị lấn chiếm bởi bãi trông giữ xe tự phát. Vỉa hè bị chiếm dụng, phương tiện đỗ tràn lan dưới gầm cầu cạn không chỉ làm xấu hình ảnh đô thị mà còn tiềm ẩn rủi ro an toàn, gia tăng áp lực giao thông.